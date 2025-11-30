https://crimea.ria.ru/20251130/prokuratura-kryma-vedet-proverku-iz-za-povrezhdeniya-gazoprovoda-v-kerchi-1151300941.html
Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи
Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи
Крымская прокуратура организовала проверку в связи с повреждением газопровода в Керчи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30
2025-11-30T14:02
2025-11-30T14:02
керчь
газ
газопровод
прокуратура республики крым
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура организовала проверку в связи с повреждением газопровода в Керчи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в воскресенье в городской администрации сообщили, что из-за аварий на газопроводах больше тысячи абонентов в Керчи остались без газа.При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
