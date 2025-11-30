Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи
Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи
Крымская прокуратура организовала проверку в связи с повреждением газопровода в Керчи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура организовала проверку в связи с повреждением газопровода в Керчи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в воскресенье в городской администрации сообщили, что из-за аварий на газопроводах больше тысячи абонентов в Керчи остались без газа.При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керчь, газ, газопровод, прокуратура республики крым, происшествия
Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи

Из-за повреждения газопровода в Керчи организована проверка республиканской прокуратурой

14:02 30.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
Манометр на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура организовала проверку в связи с повреждением газопровода в Керчи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в воскресенье в городской администрации сообщили, что из-за аварий на газопроводах больше тысячи абонентов в Керчи остались без газа.

"В ходе организованных надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, также будет проконтролирована ситуация при проведении восстановительных работ", – проинформировали в пресс-службе прокуратуры РК.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.
