Поворот от лета к зиме: погода в Крыму в последний день осени

Поворот от лета к зиме: погода в Крыму в последний день осени

В Крыму в воскресенье похолодает - Балканский циклон принесет на полуостров дожди и понижение дневной температуры воздуха на 2-3 градуса. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.11.2025

2025-11-30T00:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье похолодает - Балканский циклон принесет на полуостров дожди и понижение дневной температуры воздуха на 2-3 градуса. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +13...15.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +12...14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столики термометров покажут от +8 до +12, днем на ЮБК потеплеет до +16 градусов, на западном и восточном побережье ожидается +14.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

