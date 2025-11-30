https://crimea.ria.ru/20251130/pora-pereobuvatsya-chto-nuzhno-znat-avtomobilistam-pered-zimoy-v-krymu-1151269895.html

Пора "переобуваться": что нужно знать автомобилистам перед зимой в Крыму

Пора "переобуваться": что нужно знать автомобилистам перед зимой в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2025

Пора "переобуваться": что нужно знать автомобилистам перед зимой в Крыму

Когда температура за окном скачет, а календарь подбирается к началу зимы, автомобилистам приходится решать старый как дороги вопрос – не пора ли менять резину... РИА Новости Крым, 30.11.2025

2025-11-30T09:22

2025-11-30T09:22

2025-11-30T09:22

эксклюзивы риа новости крым

общество

совет эксперта

автомобиль

мнения

юрий артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110143/84/1101438423_0:254:3076:1984_1920x0_80_0_0_da3bf037457533ccf303093d458b3552.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Когда температура за окном скачет, а календарь подбирается к началу зимы, автомобилистам приходится решать старый как дороги вопрос – не пора ли менять резину. В южный регионах тепло держится дольше, но требования ПДД никто не отменял. Инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов напоминает: неверно выбранные шины могут не только ударить по кошельку преждевременным износом, но и поставить под угрозу безопасность на дороге. Что важно знать перед "переобувкой" машины к зиме – в материале РИА Новости Крым.Что нужно знать о смене резины к зимеВодителям напоминают: выбор сезонных шин напрямую влияет на безопасность и износ резины. По словам Артамонова, зимняя и летняя резина различаются по составу и поведению на дороге. Зимние шины мягкие и "липкие", не дубеют на морозе и лучше "держат" асфальт. Летом же такая резина "плывет", быстро изнашивается и может привести к потере управления автомобилем. Летняя же резина, наоборот, зимой "превращается в дерево" и перестает цепляться за покрытие.Во всесезонных шинах специалист смысла не видит: по его словам, летом они гудят и стираются, а зимой скользят и плохо держат дорогу.Когда менять резинуПереход на зимние шины обычно связан либо с понижением температуры, либо с требованиями правил дорожного движения. Границы – среднесуточные +5… 7 градусов, однако с 1 декабря действует обязательное требование наличия зимней резины, ее отсутствие может привести к штрафу. При этом Артамонов отмечает, что в южных регионах, таких как Крым, эта норма приводит к преждевременному износу зимней резины: фактическая температура может достигать 15-16 градусов тепла, поэтому зимняя резина быстро портится из-за сильного нагрева при движении, особенно на трассе. Но законодательства никто не отменял.Износ и срок службыИзнос шин измеряют по глубине канавок протектора:Даже при небольшом пробеге резина стареет. Через пять лет возможны трещины и потеря свойств, отмечает инженер. Особенно быстро, по словам Артамонова, стареют шины, хранящиеся на балконе под воздействием жары и ультрафиолета. Резину старше 5 лет не принимают даже на б/у площадках.О типах зимней резиныВыделяют несколько видов зимних шин: скандинавские, европейские, шипованные и нешипованные. Шипы целесообразно использовать только там, где дороги большую часть зимы покрыты льдом. В регионах, где лед – эпизодическая история, можно использовать "липучку" - фрикционные шины.Очереди перед сезоном и самостоятельная заменаПо словам эксперта, очереди на шиномонтажах начинаются уже в ноябре. Большинство опытных водителей переобуваются заранее, как только наступают первые холода. Ближе к 1 декабря количество желающих существенно возрастает. Однако заменить колеса можно и самостоятельно. Как объяснил Артамонов, если есть второй комплект резины на дисках – процедура проста и не требует специального оборудования. Если же шины без дисков, скорее всего потребуется шиномонтаж, так как необходим станок для монтажа и демонтажа покрышек, который "влетит в копеечку".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет первый месяц зимы в КрымуКоммунальщики Симферополя готовятся к наступлению зимыКак коммунальщики Севастополя готовятся к холодам

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, автомобиль, мнения, юрий артамонов