https://crimea.ria.ru/20251130/peregovory-ssha-i-ukrainy-pervye-zayavleniya-marko-rubio-1151309341.html

Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио

Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио - РИА Новости Крым, 30.11.2025

Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины. РИА Новости Крым, 30.11.2025

2025-11-30T22:55

2025-11-30T22:55

2025-11-30T23:07

новости

сша

переговоры

марко рубио

украина

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151309479_0:0:860:485_1920x0_80_0_0_d0f0fb5cef8fcb2707897770fcf2ecc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.Долгосрочные гарантии безопасности Киеву являются желанным исходом переговоров по урегулированию, заявил госсекретарь США.Как заявил Рубио, переговоры касаются "не только условий завершения боев, но и условий долгосрочного процветания" Украины.Также он подчеркнул, что "Россия должна стать частью уравнения по украинскому урегулированию, для этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф поедет в Москву".И отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию требуется "еще больше работы".И выразил мнение, что США хорошо понимают позицию России по украинскому урегулированию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251129/umerov-vmesto-ermaka-kak-zamena-otrazitsya-na-khode-peregovorov-po-ukraine-1151289498.html

сша

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, переговоры, марко рубио, украина, россия, политика