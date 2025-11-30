https://crimea.ria.ru/20251130/peregovory-ssha-i-ukrainy-pervye-zayavleniya-marko-rubio-1151309341.html
Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио
Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио - РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T22:55
2025-11-30T22:55
2025-11-30T23:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.Долгосрочные гарантии безопасности Киеву являются желанным исходом переговоров по урегулированию, заявил госсекретарь США.Как заявил Рубио, переговоры касаются "не только условий завершения боев, но и условий долгосрочного процветания" Украины.Также он подчеркнул, что "Россия должна стать частью уравнения по украинскому урегулированию, для этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф поедет в Москву".И отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию требуется "еще больше работы".И выразил мнение, что США хорошо понимают позицию России по украинскому урегулированию.
Новости
Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио
Переговоры США и Украины касаются урегулирования конфликта и обеспечения будущего – Рубио
22:55 30.11.2025 (обновлено: 23:07 30.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.
"Сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия (переговоров – ред.)", – цитирует РИА Новости сообщение Рубио после переговоров с украинской делегацией во Флориде.
Долгосрочные гарантии безопасности Киеву являются желанным исходом переговоров по урегулированию, заявил госсекретарь США.
Как заявил Рубио, переговоры касаются "не только условий завершения боев, но и условий долгосрочного процветания" Украины.
Также он подчеркнул, что "Россия должна стать частью уравнения по украинскому урегулированию, для этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф поедет в Москву".
"Другая сторона вовлечена и должна быть частью уравнения, это (переговоры – ред.) продолжится позднее на неделе. Уиткофф отправляется в Москву", – сказал Рубио.
И отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию требуется "еще больше работы".
"Речь идет не только об условиях прекращения боевых действий. Думаю, в Женеве мы заложили основу, продолжили ее на этой неделе и вновь продвинулись сегодня, но работы впереди еще много. Это деликатный и сложный процесс", – сказал Рубио журналистам.
И выразил мнение, что США хорошо понимают позицию России по украинскому урегулированию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.