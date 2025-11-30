Рейтинг@Mail.ru
Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251130/peregovory-ssha-i-ukrainy-pervye-zayavleniya-marko-rubio-1151309341.html
Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио
Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T22:55
2025-11-30T23:07
новости
сша
переговоры
марко рубио
украина
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151309479_0:0:860:485_1920x0_80_0_0_d0f0fb5cef8fcb2707897770fcf2ecc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.Долгосрочные гарантии безопасности Киеву являются желанным исходом переговоров по урегулированию, заявил госсекретарь США.Как заявил Рубио, переговоры касаются "не только условий завершения боев, но и условий долгосрочного процветания" Украины.Также он подчеркнул, что "Россия должна стать частью уравнения по украинскому урегулированию, для этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф поедет в Москву".И отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию требуется "еще больше работы".И выразил мнение, что США хорошо понимают позицию России по украинскому урегулированию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251129/umerov-vmesto-ermaka-kak-zamena-otrazitsya-na-khode-peregovorov-po-ukraine-1151289498.html
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151309479_96:0:860:573_1920x0_80_0_0_f7e7607292e8ffccaf9824f89ca7e18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сша, переговоры, марко рубио, украина, россия, политика
Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио

Переговоры США и Украины касаются урегулирования конфликта и обеспечения будущего – Рубио

22:55 30.11.2025 (обновлено: 23:07 30.11.2025)
 
© РИА НовостиПереговоры США с представителями Украины
Переговоры США с представителями Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.
"Сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия (переговоров – ред.)", – цитирует РИА Новости сообщение Рубио после переговоров с украинской делегацией во Флориде.
Долгосрочные гарантии безопасности Киеву являются желанным исходом переговоров по урегулированию, заявил госсекретарь США.
Как заявил Рубио, переговоры касаются "не только условий завершения боев, но и условий долгосрочного процветания" Украины.
Также он подчеркнул, что "Россия должна стать частью уравнения по украинскому урегулированию, для этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф поедет в Москву".
"Другая сторона вовлечена и должна быть частью уравнения, это (переговоры – ред.) продолжится позднее на неделе. Уиткофф отправляется в Москву", – сказал Рубио.
И отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию требуется "еще больше работы".
"Речь идет не только об условиях прекращения боевых действий. Думаю, в Женеве мы заложили основу, продолжили ее на этой неделе и вновь продвинулись сегодня, но работы впереди еще много. Это деликатный и сложный процесс", – сказал Рубио журналистам.
И выразил мнение, что США хорошо понимают позицию России по украинскому урегулированию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
29 ноября, 14:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
Умеров вместо Ермака: как замена отразится на ходе переговоров по Украине
 
НовостиСШАПереговорыМарко РубиоУкраинаРоссияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в первый день зимы - каких сюрпризов ждать
00:00Какой сегодня праздник: 1 декабря
23:50ПВО отработала над Черным морем
22:55Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио
22:51Турецкий танкер дал течь у берегов Сенегала
22:21Удар ВСУ по Севастополю и новые санкции Зеленского для Крыма: главное
22:11Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
22:03В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:47Осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе тяжело ранена девочка
21:31В Севастополе отражают атаку ВСУ
21:18В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:08Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
20:55В Севастополе второй раз остановили катера и паромы
20:28Сладкий ноябрь: чем удивил последний месяц осени в Крыму
19:51Старт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
19:17"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в мире
18:48Просветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории"
18:10В Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО
17:48В Крыму повысить финансовую грамотность населения помогут студенты
17:17Какие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить риски
Лента новостейМолния