"Она научила любить": крымчане рассказали о своих мамах - ВИДЕО

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Накануне Дня матери корреспонденты РИА Новости Крым остановили симферопольцев, чтобы задать, казалось бы, простые вопросы – какая ваша мама и чему она вас научила? Но ответы оказались вовсе не простыми. В них – теплая благодарность, уважение и те качества, которые дети уносят с собой во взрослую жизнь: доброту, стойкость, заботу. Люди говорят о своих мамах с особой нежностью, и каждая фраза звучит как признание в любви. Эти искренние слова мы собрали в нашем видеоопросе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

