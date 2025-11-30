Рейтинг@Mail.ru
"Она научила любить": крымчане рассказали о своих мамах - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 30.11.2025
"Она научила любить": крымчане рассказали о своих мамах - ВИДЕО
"Она научила любить": крымчане рассказали о своих мамах - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 30.11.2025
"Она научила любить": крымчане рассказали о своих мамах - ВИДЕО
Накануне Дня матери корреспонденты РИА Новости Крым остановили симферопольцев, чтобы задать, казалось бы, простые вопросы – какая ваша мама и чему она вас... РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T11:45
2025-11-30T12:44
опрос
видео
день матери
праздники и памятные даты
крым
визуал
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Накануне Дня матери корреспонденты РИА Новости Крым остановили симферопольцев, чтобы задать, казалось бы, простые вопросы – какая ваша мама и чему она вас научила? Но ответы оказались вовсе не простыми. В них – теплая благодарность, уважение и те качества, которые дети уносят с собой во взрослую жизнь: доброту, стойкость, заботу. Люди говорят о своих мамах с особой нежностью, и каждая фраза звучит как признание в любви. Эти искренние слова мы собрали в нашем видеоопросе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Она научила любить": крымчане рассказали о своих мамах - ВИДЕО

11:45 30.11.2025 (обновлено: 12:44 30.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Накануне Дня матери корреспонденты РИА Новости Крым остановили симферопольцев, чтобы задать, казалось бы, простые вопросы – какая ваша мама и чему она вас научила? Но ответы оказались вовсе не простыми. В них – теплая благодарность, уважение и те качества, которые дети уносят с собой во взрослую жизнь: доброту, стойкость, заботу. Люди говорят о своих мамах с особой нежностью, и каждая фраза звучит как признание в любви. Эти искренние слова мы собрали в нашем видеоопросе.
