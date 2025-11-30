https://crimea.ria.ru/20251130/obezopasit-sdelki-s-nedvizhimostyu-ot-moshennikov--sovety-notariusa-1151171543.html
Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
В последнее время участились случаи мошенничества при сделках с недвижимостью. О механизмах защиты при купле или продаже квартир в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T10:48
2025-11-30T10:48
2025-11-30T10:49
радио "спутник в крыму"
нотариус
совет эксперта
недвижимость
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132366042_0:120:3020:1819_1920x0_80_0_0_ec0a1512ba2432e22f142d089c53fafe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В последнее время участились случаи мошенничества при сделках с недвижимостью. О механизмах защиты при купле или продаже квартир в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала нотариус, председатель Комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации и пропаганде правовых знаний Нотариальной палаты Республики Крым Тамара Литвиненко.По словам специалиста, сейчас мошенники в сфере недвижимости действуют "очень изысканно и даже ювелирно". И чаще всего люди старшего возраста вовлекаются в данные схемы.Если же человек заключает сделку через многофункциональный центр в простой письменной форме, ему необходимо учесть ряд нюансов для безопасности, рассказала эксперт. Обязательно нужно проверять правовой режим имущества – давалось ли согласие на распоряжение совместно нажитым имуществом, на заключение этой сделки. Важно также, чтобы сделка совершалась в безналичной форме и регистрировалась на видео.Отдельным пунктом стоит в вопросе оформления сделок с недвижимостью взаимодействие граждан с риэлторскими компаниями, не лицензированными в нашей стране, отметила Литвиненко.Также эксперт считает, что со стороны государства необходимо принять ряд действий, чтобы риэлторы несли полную имущественную ответственность, как и нотариусы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимостиЮрист дала советы покупателям жилья в КрымуНа недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы
https://crimea.ria.ru/20251119/tseny-poshli-v-rost-kak-podorozhalo-zhile-v-krymu-i-chego-zhdat-v-2026-godu-1151022519.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132366042_268:0:2952:2013_1920x0_80_0_0_565d95293b7ef666824c827dacce4f18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нотариус, совет эксперта, недвижимость, мнения
Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
Нотариусы могут обезопасить от мошенников сделки купли-продажи недвижимости
10:48 30.11.2025 (обновлено: 10:49 30.11.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым.
В последнее время участились случаи мошенничества при сделках с недвижимостью. О механизмах защиты при купле или продаже квартир в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала нотариус, председатель Комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации и пропаганде правовых знаний Нотариальной палаты Республики Крым Тамара Литвиненко.
"На сегодняшний существуют прецеденты, когда… добросовестные покупатели, те, кто отдал свои кровно заработанные деньги за приобретённую недвижимость, теряли и деньги, и недвижимость, когда суд выносил решение не в пользу покупателя, а в пользу продавца, который якобы был обманут", – напомнила гостья эфира.
По словам специалиста, сейчас мошенники в сфере недвижимости действуют "очень изысканно и даже ювелирно". И чаще всего люди старшего возраста вовлекаются в данные схемы.
"Это не настолько большие деньги – заплатить региональный тариф нотариусу за его работу… Но человек будет уверен в том, что он заключил сделку и нотариус удостоверил эту сделку, проверив все нюансы. Нотариус проверяет риски, берет на себя эту ответственность", – разъяснила специалист.
Если же человек заключает сделку через многофункциональный центр в простой письменной форме, ему необходимо учесть ряд нюансов для безопасности, рассказала эксперт. Обязательно нужно проверять правовой режим имущества – давалось ли согласие на распоряжение совместно нажитым имуществом, на заключение этой сделки. Важно также, чтобы сделка совершалась в безналичной форме и регистрировалась на видео.
Отдельным пунктом стоит в вопросе оформления сделок с недвижимостью взаимодействие граждан с риэлторскими компаниями, не лицензированными в нашей стране, отметила Литвиненко.
"На сегодняшний день большие риэлторские агентства, кто дорожит своей репутацией, стараются проверять документы и доверенности, аресты и банкротства, имеются ли исполнительные производства. Но некоторые риэлторские агентства, самозанятые риелторы, несмотря на то, что заявляют оказание юридических услуг, к сожалению, бывают недобросовестны", – рассказала гостья эфира.
Также эксперт считает, что со стороны государства необходимо принять ряд действий, чтобы риэлторы несли полную имущественную ответственность, как и нотариусы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: