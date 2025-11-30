https://crimea.ria.ru/20251130/obezopasit-sdelki-s-nedvizhimostyu-ot-moshennikov--sovety-notariusa-1151171543.html

Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса

Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса - РИА Новости Крым, 30.11.2025

Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса

В последнее время участились случаи мошенничества при сделках с недвижимостью. О механизмах защиты при купле или продаже квартир в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 30.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В последнее время участились случаи мошенничества при сделках с недвижимостью. О механизмах защиты при купле или продаже квартир в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала нотариус, председатель Комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации и пропаганде правовых знаний Нотариальной палаты Республики Крым Тамара Литвиненко.По словам специалиста, сейчас мошенники в сфере недвижимости действуют "очень изысканно и даже ювелирно". И чаще всего люди старшего возраста вовлекаются в данные схемы.Если же человек заключает сделку через многофункциональный центр в простой письменной форме, ему необходимо учесть ряд нюансов для безопасности, рассказала эксперт. Обязательно нужно проверять правовой режим имущества – давалось ли согласие на распоряжение совместно нажитым имуществом, на заключение этой сделки. Важно также, чтобы сделка совершалась в безналичной форме и регистрировалась на видео.Отдельным пунктом стоит в вопросе оформления сделок с недвижимостью взаимодействие граждан с риэлторскими компаниями, не лицензированными в нашей стране, отметила Литвиненко.Также эксперт считает, что со стороны государства необходимо принять ряд действий, чтобы риэлторы несли полную имущественную ответственность, как и нотариусы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимостиЮрист дала советы покупателям жилья в КрымуНа недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы

