Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Над Крымом отработала ПВО
Российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
2025-11-30T12:20
2025-11-30T12:23
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
крым
министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отработала ПВО - Минобороны России

12:20 30.11.2025 (обновлено: 12:23 30.11.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Тридцатого ноября в период с 8.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских дронов самолетного типа: пять – над территорией Краснодарского края, четыре – над территорией Республики Крым и один – над территорией Республики Татарстан", - рассказали в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
