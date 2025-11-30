https://crimea.ria.ru/20251130/nad-krymom-otrabotala-pvo-1151299375.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Над Крымом отработала ПВО
Российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T12:20
2025-11-30T12:20
2025-11-30T12:23
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912216_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_a4bd17b66b8f56e6fcb9db6d11110643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251129/11-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-chernym-morem-1151297096.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38728b257259268632af264c058593ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - Минобороны России
12:20 30.11.2025 (обновлено: 12:23 30.11.2025)