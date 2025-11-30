https://crimea.ria.ru/20251130/morskoy-transport-sevastopolya-vozobnovil-rabotu-1151303274.html
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
2025-11-30T15:37
2025-11-30T15:37
2025-11-30T15:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Причина остановки не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
