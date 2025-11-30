Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Перед Крымским мостом вечером в воскресенье при въезде на полуостров досмотра ждут 287 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом вечером в воскресенье при въезде на полуостров досмотра ждут 287 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив начала расти в воскресенье после обеда и продолжала увеличиваться в течение дня.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Крымский мост – въезда на полуостров ждут 287 автомобилей

22:11 30.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом вечером в воскресенье при въезде на полуостров досмотра ждут 287 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 287 транспортных средств, время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа воскресенья.

Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив начала расти в воскресенье после обеда и продолжала увеличиваться в течение дня.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
