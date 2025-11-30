https://crimea.ria.ru/20251130/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-vremeni-ozhidaniya-1151307322.html
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
2025-11-30T22:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом вечером в воскресенье при въезде на полуостров досмотра ждут 287 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив начала расти в воскресенье после обеда и продолжала увеличиваться в течение дня.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
