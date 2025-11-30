Крым ответил на резолюцию Европарламента о непризнании полуострова
Здание Госсовета республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Европарламент принял резолюцию, в которой содержится обещание никогда не признавать новые субъекты России и Крым, а также положение о том, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил с территории полуострова и из Донбасса. И это прямая попытка сорвать переговоры по урегулирования украинского кризиса, заявляет председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"Во-первых, Европарламент не обладает никакими правами, пусть почитают свой устав. Я имею опыт контактов с этими структурами и могу сказать, что все их заявления – не более чем слова, которые не имеют отношения к реальной политике", – подчеркнул политик.
По его мнению, европейские структуры заинтересованы в продолжении конфликта. Он связал это как с политическими, так и экономическими причинами, упомянув "коррупционные схемы", которые, по его словам, становятся публичными.
"Скажу просто: признают они российский статус Крыма и никуда не денутся. Не признают эти, признают другие. Впрочем, признание Европарламента в этой части вообще не требуется. Так что, привет им из российского Крыма!", – заявил Константинов.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что мир – единственный способ разрешить конфликт на Украине. США требуют изменить формулировки в антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. В частности, администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на исключении из документа фраз "территориальная целостность" по отношению Украины и "агрессия" относительно действий Российской Федерации.
