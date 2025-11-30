https://crimea.ria.ru/20251130/krym-otvetil-na-rezolyutsiyu-evroparlamenta-o-nepriznanii-poluostrova-1151298079.html

Крым ответил на резолюцию Европарламента о непризнании полуострова

Крым ответил на резолюцию Европарламента о непризнании полуострова

Европарламент принял резолюцию, в которой содержится обещание никогда не признавать новые субъекты России и Крым, а также положение о том, что любое мирное... 30.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Европарламент принял резолюцию, в которой содержится обещание никогда не признавать новые субъекты России и Крым, а также положение о том, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил с территории полуострова и из Донбасса. И это прямая попытка сорвать переговоры по урегулирования украинского кризиса, заявляет председатель Госсовета РК Владимир Константинов.По его мнению, европейские структуры заинтересованы в продолжении конфликта. Он связал это как с политическими, так и экономическими причинами, упомянув "коррупционные схемы", которые, по его словам, становятся публичными.Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что мир – единственный способ разрешить конфликт на Украине. США требуют изменить формулировки в антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. В частности, администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на исключении из документа фраз "территориальная целостность" по отношению Украины и "агрессия" относительно действий Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТОЗахарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татарЗачем США настаивают на изменении резолюции ООН по Украине

