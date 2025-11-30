https://crimea.ria.ru/20251130/kriminal-ili-sluchaynost-sk-zhdet-doklad-o-gibeli-studenta-v-krymu-1151300129.html
Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели студента в Крыму, сообщают в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T13:02
2025-11-30T13:02
2025-11-30T13:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели студента в Крыму, сообщают в пресс-службе ведомства.Информация о случившемся появилась в эфире федерального телеканала. В материале говорилось, что студент с друзьями отправился купаться в море. Молодой человек утонул, но его родители считают, что причина может быть не в трагичной случайности, а носит криминальный характер.Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.Ранее сообщалось, что с начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли 28 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утонули три человека20 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в СевастополеВ сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек
Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
