Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели студента в Крыму, сообщают в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели студента в Крыму, сообщают в пресс-службе ведомства.Информация о случившемся появилась в эфире федерального телеканала. В материале говорилось, что студент с друзьями отправился купаться в море. Молодой человек утонул, но его родители считают, что причина может быть не в трагичной случайности, а носит криминальный характер.Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.Ранее сообщалось, что с начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли 28 человек.
РИА Новости Крым
Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели студента в Крыму, сообщают в пресс-службе ведомства.
Информация о случившемся появилась в эфире федерального телеканала. В материале говорилось, что студент с друзьями отправился купаться в море. Молодой человек утонул, но его родители считают, что причина может быть не в трагичной случайности, а носит криминальный характер.
"Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проведена процессуальная проверка", – говорится в публикации.
Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.
Ранее сообщалось, что с начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли 28 человек.
