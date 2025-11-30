https://crimea.ria.ru/20251130/kakie-mery-pri-oformlenii-kupli-prodazhi-zhilya-pomogut-snizit-riski-1151224475.html

Какие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить риски

2025-11-30T17:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Законодатели готовят поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости". Предлагается ввести обязательный 7-дневный период, в течение которого деньги покупателя будут храниться на банковском счете, а продавец сможет оценить свои действия и при необходимости отказаться от продажи жилья без рисков для покупателя. Также появятся дополнительные требования при продаже единственного жилья. О необходимости принятия данных мер в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал адвокат Тейфук Гафаров, отметив, что в Крыму несколько .Поправки в закон о регистрации недвижимости, по его мнению, вызваны назревшей в стране ситуацией со множеством случаев мошенничества при продаже и покупке жилья.К сожалению, отметил Гафаров, такие ситуации имеют место и в Крыму. Особенно часто случаи мошенничества происходят с пенсионерами, попадающими под влияние преступников."На сегодняшний день, я смотрел статистику, около трех или четырех тысяч семей оказались в подобной ситуации, когда, взяв кредиты, продав свое жилье, остались фактически на улице", – поделился собеседник.Предложения депутатского корпуса, заметил адвокат, широкие. Есть предложение ввести реестр заболеваний, при наличии которых продавать недвижимость нельзя, предложение об оформлении сделки купли-продажи недвижимости только нотариально, предложение о видеофиксации, перечислил Гафаров.Однако, по мнению специалиста, все вышеперечисленные поправки в закон о регистрации недвижимости необходимо сочетать и с соответствующими изменениями в судебной практике.Дополнительные же требования при продаже единственного жилья, когда человеку нужно будет официально подтверждать, что ему будет где жить после продажи квартиры, по мнению адвоката, создадут только дополнительные проблемы. Должен быть конкретно принят механизм подтверждения данного факта, считает эксперт.Чтобы максимально обезопасить куплю-продажу и не попасть в мошеннические схемы, надо обращаться к специалисту, который соберет пакет документов, постарается максимально обезопасить сделку, советует адвокат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юристПродажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделкуС 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей

