Рейтинг@Mail.ru
Какие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить риски - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251130/kakie-mery-pri-oformlenii-kupli-prodazhi-zhilya-pomogut-snizit-riski-1151224475.html
Какие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить риски
Какие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить риски - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Какие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить риски
Законодатели готовят поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости". Предлагается ввести обязательный 7-дневный период, в течение которого деньги РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T17:17
2025-11-30T17:25
радио "спутник в крыму"
тейфук гафаров
мнения
жилье
недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151305243_0:320:3070:2048_1920x0_80_0_0_9b410345905df2f696adb44b9fe89c47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Законодатели готовят поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости". Предлагается ввести обязательный 7-дневный период, в течение которого деньги покупателя будут храниться на банковском счете, а продавец сможет оценить свои действия и при необходимости отказаться от продажи жилья без рисков для покупателя. Также появятся дополнительные требования при продаже единственного жилья. О необходимости принятия данных мер в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал адвокат Тейфук Гафаров, отметив, что в Крыму несколько .Поправки в закон о регистрации недвижимости, по его мнению, вызваны назревшей в стране ситуацией со множеством случаев мошенничества при продаже и покупке жилья.К сожалению, отметил Гафаров, такие ситуации имеют место и в Крыму. Особенно часто случаи мошенничества происходят с пенсионерами, попадающими под влияние преступников."На сегодняшний день, я смотрел статистику, около трех или четырех тысяч семей оказались в подобной ситуации, когда, взяв кредиты, продав свое жилье, остались фактически на улице", – поделился собеседник.Предложения депутатского корпуса, заметил адвокат, широкие. Есть предложение ввести реестр заболеваний, при наличии которых продавать недвижимость нельзя, предложение об оформлении сделки купли-продажи недвижимости только нотариально, предложение о видеофиксации, перечислил Гафаров.Однако, по мнению специалиста, все вышеперечисленные поправки в закон о регистрации недвижимости необходимо сочетать и с соответствующими изменениями в судебной практике.Дополнительные же требования при продаже единственного жилья, когда человеку нужно будет официально подтверждать, что ему будет где жить после продажи квартиры, по мнению адвоката, создадут только дополнительные проблемы. Должен быть конкретно принят механизм подтверждения данного факта, считает эксперт.Чтобы максимально обезопасить куплю-продажу и не попасть в мошеннические схемы, надо обращаться к специалисту, который соберет пакет документов, постарается максимально обезопасить сделку, советует адвокат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юристПродажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделкуС 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151305243_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_610811a419082015fb8eed3209f7e814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тейфук гафаров, мнения, жилье, недвижимость
Какие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить риски

Поправки в закон о регистрации недвижимости снизят риски при сделках

17:17 30.11.2025 (обновлено: 17:25 30.11.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Законодатели готовят поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости". Предлагается ввести обязательный 7-дневный период, в течение которого деньги покупателя будут храниться на банковском счете, а продавец сможет оценить свои действия и при необходимости отказаться от продажи жилья без рисков для покупателя. Также появятся дополнительные требования при продаже единственного жилья. О необходимости принятия данных мер в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал адвокат Тейфук Гафаров, отметив, что в Крыму несколько .
Поправки в закон о регистрации недвижимости, по его мнению, вызваны назревшей в стране ситуацией со множеством случаев мошенничества при продаже и покупке жилья.

"Одна из топ-тем, наверное, у юристов и адвокатов на сегодняшний день в обсуждении, это так называемый "эффект Долиной", когда сделка фактически была признана недействительной по причине того, что мошенники повлияли на решение певицы о продаже, и в последующем это повлияло на определенную судебную практику", – напомнил адвокат.

К сожалению, отметил Гафаров, такие ситуации имеют место и в Крыму. Особенно часто случаи мошенничества происходят с пенсионерами, попадающими под влияние преступников.
"На сегодняшний день, я смотрел статистику, около трех или четырех тысяч семей оказались в подобной ситуации, когда, взяв кредиты, продав свое жилье, остались фактически на улице", – поделился собеседник.
Предложения депутатского корпуса, заметил адвокат, широкие. Есть предложение ввести реестр заболеваний, при наличии которых продавать недвижимость нельзя, предложение об оформлении сделки купли-продажи недвижимости только нотариально, предложение о видеофиксации, перечислил Гафаров.
Однако, по мнению специалиста, все вышеперечисленные поправки в закон о регистрации недвижимости необходимо сочетать и с соответствующими изменениями в судебной практике.

"Если суды продолжат ту практику, которую мы имеем на сегодняшний день, все это не будет работать", – подчеркнул гость эфира.

Дополнительные же требования при продаже единственного жилья, когда человеку нужно будет официально подтверждать, что ему будет где жить после продажи квартиры, по мнению адвоката, создадут только дополнительные проблемы. Должен быть конкретно принят механизм подтверждения данного факта, считает эксперт.
Чтобы максимально обезопасить куплю-продажу и не попасть в мошеннические схемы, надо обращаться к специалисту, который соберет пакет документов, постарается максимально обезопасить сделку, советует адвокат.
"Люди на сегодняшний день экономят на подготовке сделки, а потом остаются без миллионов, которые собирали всю жизнь на покупку квартиры", – подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист
Продажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделку
С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
 
Радио "Спутник в Крыму"Тейфук ГафаровМненияЖильеНедвижимость
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Какие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить риски
16:47ПВО снова отработала над Крымом
16:43Благотворительные фонды Крыма попали под санкции Зеленского
16:27Зеленский ввел санкции против против "Роснефти" и предприятий "Лукойла"
16:04Крымский мост: очереди растут с двух сторон
15:46Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине
15:37Морской транспорт Севастополя возобновил работу
15:15Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима
15:10Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров
14:50В Севастополе остановили катера и паромы
14:17Против главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело
14:07Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток
14:02Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи
13:41Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
13:27Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии
13:162 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
13:02Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
12:55Группировка "Центр" зашла в Гришино
12:48Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов
12:43Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 146
Лента новостейМолния