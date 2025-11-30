https://crimea.ria.ru/20251130/gruppirovka-tsentr-zashla-v-grishino-1151299993.html
Группировка "Центр" зашла в Гришино
Российские штурмовые подразделения зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.11.2025
министерство обороны рф
новости сво
новости
группировка войск "центр"
всу (вооруженные силы украины)
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российские штурмовые подразделения зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морскойпехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Марьевка, Веселая Гора, Белозерское, Доброполье, Артемовка ДНР и Башиловка в Харьковской области.
украина
Новости
ru-RU
министерство обороны рф, новости сво, новости, группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), украина
Группировка "Центр" зашла в Гришино - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российские штурмовые подразделения зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку населенного пункта Ровное ДНР. Штурмовые группы зашли в населенный пункт Гришино ДНР",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морскойпехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Марьевка, Веселая Гора, Белозерское, Доброполье, Артемовка ДНР и Башиловка в Харьковской области.
