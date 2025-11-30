Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" зашла в Гришино - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251130/gruppirovka-tsentr-zashla-v-grishino-1151299993.html
Группировка "Центр" зашла в Гришино
Группировка "Центр" зашла в Гришино - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Группировка "Центр" зашла в Гришино
Российские штурмовые подразделения зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T12:55
2025-11-30T12:55
министерство обороны рф
новости сво
новости
группировка войск "центр"
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844082_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d857c8a9f4d966d1153f4296831e862.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российские штурмовые подразделения зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морскойпехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Марьевка, Веселая Гора, Белозерское, Доброполье, Артемовка ДНР и Башиловка в Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251130/udary-po-vpk-ukrainy-unichtozheny-sklady-goryuchego-i-mesto-zapuska-dronov-1151299844.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844082_345:261:2728:2048_1920x0_80_0_0_553b533060f7f86d9431fe86b4f180d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, новости, группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), украина
Группировка "Центр" зашла в Гришино

Группировка "Центр" зашла в Гришино - Минобороны

12:55 30.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российские штурмовые подразделения зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку населенного пункта Ровное ДНР. Штурмовые группы зашли в населенный пункт Гришино ДНР",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морскойпехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Марьевка, Веселая Гора, Белозерское, Доброполье, Артемовка ДНР и Башиловка в Харьковской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
12:48
Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов
 
Министерство обороны РФНовости СВОНовостиГруппировка войск "Центр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии
13:162 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
13:02Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
12:55Группировка "Центр" зашла в Гришино
12:48Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов
12:43Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 146
12:20Над Крымом отработала ПВО
12:03Путин в соболезнованиях о смерти Шиловского назвал его неординарным
11:45"Она научила любить": крымчане рассказали о своих мамах - ВИДЕО
11:26В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий
10:48Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
10:04МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
09:45Крым ответил на резолюцию Европарламента о непризнании полуострова
09:22Пора "переобуваться": что нужно знать автомобилистам перед зимой в Крыму
08:41В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 ранены
08:36Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА
08:25Шесть дронов ВСУ сбиты над Черным морем
08:08День матери – инфографика
07:43Долги в наследство – как узнать о кредитах умерших родственников
07:09Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя
Лента новостейМолния