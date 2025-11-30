https://crimea.ria.ru/20251130/gruppirovka-tsentr-zashla-v-grishino-1151299993.html

Группировка "Центр" зашла в Гришино

Группировка "Центр" зашла в Гришино

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российские штурмовые подразделения зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морскойпехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Марьевка, Веселая Гора, Белозерское, Доброполье, Артемовка ДНР и Башиловка в Харьковской области.

