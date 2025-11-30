https://crimea.ria.ru/20251130/dva-cheloveka-pogibli-i-1-postradal-pri-udare-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1151300336.html

2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области

2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 30.11.2025

2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя погибли, один получил тяжелые ранения при ударе беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, один получил тяжелые ранения при ударе беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Отмечается, что транспортное средство уничтожено огнем.Кроме того, в Грайворонском округе в селе Мощеное FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями в Грайворонскую ЦРБ. Также на месте атаки повреждены частный дом, хозпостройка и машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

