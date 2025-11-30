https://crimea.ria.ru/20251130/dva-cheloveka-pogibli-i-1-postradal-pri-udare-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1151300336.html
2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 30.11.2025
2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
Два мирных жителя погибли, один получил тяжелые ранения при ударе беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T13:16
2025-11-30T13:16
2025-11-30T13:17
вячеслав гладков
белгородская область
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, один получил тяжелые ранения при ударе беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Отмечается, что транспортное средство уничтожено огнем.Кроме того, в Грайворонском округе в селе Мощеное FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями в Грайворонскую ЦРБ. Также на месте атаки повреждены частный дом, хозпостройка и машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, обстрелы белгородской области
2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
Два мирных жителя погибли и 1 пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области - Гладков
13:16 30.11.2025 (обновлено: 13:17 30.11.2025)