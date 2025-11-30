Рейтинг@Mail.ru
2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251130/dva-cheloveka-pogibli-i-1-postradal-pri-udare-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1151300336.html
2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 30.11.2025
2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
Два мирных жителя погибли, один получил тяжелые ранения при ударе беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T13:16
2025-11-30T13:17
вячеслав гладков
белгородская область
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, один получил тяжелые ранения при ударе беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Отмечается, что транспортное средство уничтожено огнем.Кроме того, в Грайворонском округе в селе Мощеное FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями в Грайворонскую ЦРБ. Также на месте атаки повреждены частный дом, хозпостройка и машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, обстрелы белгородской области
2 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя погибли и 1 пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области - Гладков

13:16 30.11.2025 (обновлено: 13:17 30.11.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, один получил тяжелые ранения при ударе беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Березовка Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте", - написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что транспортное средство уничтожено огнем.
Кроме того, в Грайворонском округе в селе Мощеное FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями в Грайворонскую ЦРБ. Также на месте атаки повреждены частный дом, хозпостройка и машина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вячеслав ГладковБелгородская областьАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиОбстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии
13:162 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
13:02Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
12:55Группировка "Центр" зашла в Гришино
12:48Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов
12:43Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 146
12:20Над Крымом отработала ПВО
12:03Путин в соболезнованиях о смерти Шиловского назвал его неординарным
11:45"Она научила любить": крымчане рассказали о своих мамах - ВИДЕО
11:26В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий
10:48Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
10:04МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
09:45Крым ответил на резолюцию Европарламента о непризнании полуострова
09:22Пора "переобуваться": что нужно знать автомобилистам перед зимой в Крыму
08:41В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 ранены
08:36Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА
08:25Шесть дронов ВСУ сбиты над Черным морем
08:08День матери – инфографика
07:43Долги в наследство – как узнать о кредитах умерших родственников
07:09Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя
Лента новостейМолния