Долги в наследство – как узнать о кредитах умерших родственников

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Закон об обязательном информировании наследников о кредитах, взятых их умершими родственниками, вступил в силу. О новом правовом механизме в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала нотариус, председатель комиссии по взаимодействию со СМИ и пропаганде правовых знаний Нотариальной палаты Республики Крым Тамара Литвиненко.Раньше россияне узнавали о долгах и кредитах умерших родственников после вступления в право собственности на имущество. Теперь же, по словам Тамары Литвиненко, нотариус должен не позднее трех рабочих дней после открытия наследственного дела направить в Центральный каталог кредитных историй запрос для получения информации от Бюро кредитных историй о кредитах либо об их отсутствии у покойного.Специалист также уточнила, что не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения информации из Бюро кредитных историй, нотариус обязан известить наследников, подавших ему заявление о принятии наследства, в письменной форме или при личной явке.В прошлом из-за отсутствия механизма обязательности, информация от банков о наличии кредита у умерших зачастую приходила после регистрации наследственного права родственниками."По закону, конечно, платить долг за умершего нужно только в том случае, если вступаешь в наследство в течение полугода", – отметила Литвиненко. Также, она подчеркнула, что сумма долга не может превышать стоимость самого наследства.По мнению нотариуса, нововведения прежде всего призваны обеспечить наследникам возможность заблаговременно принять решение вступать в наследство или от него отказаться в зависимости от соотношения стоимости имущества и размера долгов по кредитам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым.
Закон об обязательном информировании наследников о кредитах, взятых их умершими родственниками, вступил в силу. О новом правовом механизме в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала нотариус, председатель комиссии по взаимодействию со СМИ и пропаганде правовых знаний Нотариальной палаты Республики Крым Тамара Литвиненко.
Раньше россияне узнавали о долгах и кредитах умерших родственников после вступления в право собственности на имущество. Теперь же, по словам Тамары Литвиненко, нотариус должен не позднее трех рабочих дней после открытия наследственного дела направить в Центральный каталог кредитных историй запрос для получения информации от Бюро кредитных историй о кредитах либо об их отсутствии у покойного.
"Если кредитная история имеется, то нотариус не позднее трех рабочих дней, которые следуют за днем получения информации из каталога кредитных историй, направит в соответствующее Бюро кредитных историй запрос о наличии таковой ... А уже Бюро кредитных историй подтверждает есть ли долги или нет", – пояснила она.
Специалист также уточнила, что не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения информации из Бюро кредитных историй, нотариус обязан известить наследников, подавших ему заявление о принятии наследства, в письменной форме или при личной явке.
В прошлом из-за отсутствия механизма обязательности, информация от банков о наличии кредита у умерших зачастую приходила после регистрации наследственного права родственниками.
"По закону, конечно, платить долг за умершего нужно только в том случае, если вступаешь в наследство в течение полугода", – отметила Литвиненко.
Также, она подчеркнула, что сумма долга не может превышать стоимость самого наследства.
"Если, допустим, родственник остался должен 5 миллионов, а квартира стоит 2 миллиона, то он обязаны заплатить только 2 миллиона. Остальные долги, соответственно, спишутся", – рассказала она.
По мнению нотариуса, нововведения прежде всего призваны обеспечить наследникам возможность заблаговременно принять решение вступать в наследство или от него отказаться в зависимости от соотношения стоимости имущества и размера долгов по кредитам.
