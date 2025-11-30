https://crimea.ria.ru/20251130/dolgi-v-nasledstvo--kak-uznat-o-kreditakh-umershikh-rodstvennikov-1151167658.html

Долги в наследство – как узнать о кредитах умерших родственников

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Закон об обязательном информировании наследников о кредитах, взятых их умершими родственниками, вступил в силу. О новом правовом механизме в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала нотариус, председатель комиссии по взаимодействию со СМИ и пропаганде правовых знаний Нотариальной палаты Республики Крым Тамара Литвиненко.Раньше россияне узнавали о долгах и кредитах умерших родственников после вступления в право собственности на имущество. Теперь же, по словам Тамары Литвиненко, нотариус должен не позднее трех рабочих дней после открытия наследственного дела направить в Центральный каталог кредитных историй запрос для получения информации от Бюро кредитных историй о кредитах либо об их отсутствии у покойного.Специалист также уточнила, что не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения информации из Бюро кредитных историй, нотариус обязан известить наследников, подавших ему заявление о принятии наследства, в письменной форме или при личной явке.В прошлом из-за отсутствия механизма обязательности, информация от банков о наличии кредита у умерших зачастую приходила после регистрации наследственного права родственниками."По закону, конечно, платить долг за умершего нужно только в том случае, если вступаешь в наследство в течение полугода", – отметила Литвиненко. Также, она подчеркнула, что сумма долга не может превышать стоимость самого наследства.По мнению нотариуса, нововведения прежде всего призваны обеспечить наследникам возможность заблаговременно принять решение вступать в наследство или от него отказаться в зависимости от соотношения стоимости имущества и размера долгов по кредитам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

