День матери – инфографика
Инфографика
День матери – инфографика
День матери – инфографика - РИА Новости Крым, 30.11.2025
День матери – инфографика
"Мама" – главное слово для каждого из нас, как и человек, который за ним стоит. От матери мы полностью зависим, будучи детьми, и к ней за советами приходим,... РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T08:08
2025-11-30T08:08
"Мама" – главное слово для каждого из нас, как и человек, который за ним стоит. От матери мы полностью зависим, будучи детьми, и к ней за советами приходим, когда вырастаем и наконец понимаем: мама была права. Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их объединяет.Неудивительно, что в мире появились свои, особые дни, посвященный мамам. Их проводят во всем мире: в разных странах для этого установлены разные даты.Первая попытка учредить День матери в России была еще в 1915 году. Этот день пришелся на 1 декабря, но не закрепился в народном календаре. Позже, уже в СССР, с инициативой учреждения Дня матери выступала учительница Эльмира Гусейнова, и 30 октября 1988 года она провела его в одной из бакинских школ.В 1990-е годы к идее создания Дня матери вернулись вновь. Инициатором стала Алевтина Апарина, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. И в 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека.В День матери в России по всей стране проходят концерты, конкурсы, акции, выставки. Особенно любят День матери в школах и детских садах. Дети с удовольствием рассказывают стихи про мам, рисуют их портреты и делают своими руками подарки.Интересные факты о празднике самого главного человека в жизни каждого – в инфографике РИА Новости Крым.
День матери – инфографика

День матери – инфографика

08:08 30.11.2025
 
"Мама" – главное слово для каждого из нас, как и человек, который за ним стоит. От матери мы полностью зависим, будучи детьми, и к ней за советами приходим, когда вырастаем и наконец понимаем: мама была права. Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их объединяет.
Неудивительно, что в мире появились свои, особые дни, посвященный мамам. Их проводят во всем мире: в разных странах для этого установлены разные даты.
Первая попытка учредить День матери в России была еще в 1915 году. Этот день пришелся на 1 декабря, но не закрепился в народном календаре. Позже, уже в СССР, с инициативой учреждения Дня матери выступала учительница Эльмира Гусейнова, и 30 октября 1988 года она провела его в одной из бакинских школ.
В 1990-е годы к идее создания Дня матери вернулись вновь. Инициатором стала Алевтина Апарина, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. И в 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека.
В День матери в России по всей стране проходят концерты, конкурсы, акции, выставки. Особенно любят День матери в школах и детских садах. Дети с удовольствием рассказывают стихи про мам, рисуют их портреты и делают своими руками подарки.
Интересные факты о празднике самого главного человека в жизни каждого – в инфографике РИА Новости Крым.
Лента новостейМолния