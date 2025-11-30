Рейтинг@Mail.ru
Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии
Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии
Явка избирателей на досрочных выборах депутатов парламента Киргизии достигла 25%, всего проголосовали уже более миллиона человек, сообщил председатель... РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Явка избирателей на досрочных выборах депутатов парламента Киргизии достигла 25%, всего проголосовали уже более миллиона человек, сообщил председатель Центризбиркома республики Тынчтык Шайназаров.По его словам, самая низкая явка фиксируется в Аламединском округе в пригороде столицы и всех четырех районах Бишкека - здесь на участки пришли меньше 20%. Тем не менее, в целом по республике показатели активности населения примерно на 2,5% выше, чем на предыдущих выборах в законодательное собрание, которые прошли в 2021 году.Согласно законодательству Киргизии, порога явки на этих парламентских выборах не предусмотрено. Они будут признаны состоявшимися при любом количестве пришедших на участки избирателей.Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киргизия
Новости
выборы, киргизия, политика, общество, в мире, новости
Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии

Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии - ЦИК

13:27 30.11.2025
 
© РИА Новости . Игорь Егоров / Перейти в фотобанкДосрочные выборы парламента Киргизии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Явка избирателей на досрочных выборах депутатов парламента Киргизии достигла 25%, всего проголосовали уже более миллиона человек, сообщил председатель Центризбиркома республики Тынчтык Шайназаров.
"На сегодняшний день в выборах по состоянию на 16.00 (13.00 мск - ред.) приняли участие 1 миллион и 73 тысячи избирателей. В процентном соотношении явка составила 25%", - заявил глава ЦИК.
По его словам, самая низкая явка фиксируется в Аламединском округе в пригороде столицы и всех четырех районах Бишкека - здесь на участки пришли меньше 20%. Тем не менее, в целом по республике показатели активности населения примерно на 2,5% выше, чем на предыдущих выборах в законодательное собрание, которые прошли в 2021 году.
Согласно законодательству Киргизии, порога явки на этих парламентских выборах не предусмотрено. Они будут признаны состоявшимися при любом количестве пришедших на участки избирателей.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВыборыКиргизияПолитикаОбществоВ миреНовости
 
