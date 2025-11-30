Благотворительные фонды Крыма попали под санкции Зеленского

https://crimea.ria.ru/20251130/blagotvoritelnye-fondy-kryma-popali-pod-sanktsii-zelenskogo-1151304179.html
2025-11-30T16:43
2025-11-30T16:43
2025-11-30T16:57
Два благотворительных фонда Крыма попали в новый пакет санкций Зеленского
16:43 30.11.2025 (обновлено: 16:57 30.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против двух благотворительных организаций Крыма.
Согласно документу, в немилость Зеленского попали благотворительные фонды "Гуманитарный фронт Крыма" и "Крым – родной дом".
"Вид ограничительного мероприятия (согласно Закону Украины "о санкциях"): лишение государственных наград Украины, других форм празднования; блокировка активов-временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или опосредованно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими; ограничение торговых операций(полное прекращение)", – говорится в указе.
Кроме того, организациям также запрещается транзит ресурсов, полеты и перевозки через Украину, вывод капиталов и выполнение финансовых обязательств, действие лицензий и разрешений, участие в приватизации и госаренде, осуществление гос- и оборонных закупок у санкционированных лиц, заход иностранных судов и воздушных судов, операции с их ценными бумагами, увеличение уставного капитала компаний с иностранным влиянием, продолжение торговых соглашений и проектов, передача технологий и прав ИС, проведение официальных визитов и переговоров, приобретение земельных участков и заключение санкционированных сделок.
В список также попали еще 11 организаций со всей России, в том числе благотворительный фонд "Братское сердце", оператор сотовой связи Т2 Мобайл и другие.
Ранее сообщалось
, что Зеленский ввел санкции против российских нефтегазовых компаний, в том числе против "Роснефти", предприятий "Лукойла" и ряда российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
