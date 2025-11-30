https://crimea.ria.ru/20251130/blagotvoritelnye-fondy-kryma-popali-pod-sanktsii-zelenskogo-1151304179.html

Благотворительные фонды Крыма попали под санкции Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против двух благотворительных организаций Крыма. РИА Новости Крым, 30.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против двух благотворительных организаций Крыма.Согласно документу, в немилость Зеленского попали благотворительные фонды "Гуманитарный фронт Крыма" и "Крым – родной дом".Кроме того, организациям также запрещается транзит ресурсов, полеты и перевозки через Украину, вывод капиталов и выполнение финансовых обязательств, действие лицензий и разрешений, участие в приватизации и госаренде, осуществление гос- и оборонных закупок у санкционированных лиц, заход иностранных судов и воздушных судов, операции с их ценными бумагами, увеличение уставного капитала компаний с иностранным влиянием, продолжение торговых соглашений и проектов, передача технологий и прав ИС, проведение официальных визитов и переговоров, приобретение земельных участков и заключение санкционированных сделок.В список также попали еще 11 организаций со всей России, в том числе благотворительный фонд "Братское сердце", оператор сотовой связи Т2 Мобайл и другие.Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против российских нефтегазовых компаний, в том числе против "Роснефти", предприятий "Лукойла" и ряда российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

