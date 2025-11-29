https://crimea.ria.ru/20251129/zayavleniya-putina-ob-svo-i-izmenenie-mirnogo-plana-ssha--top-nedeli-1151270812.html

Заявления Путина об СВО и изменение мирного плана США – топ недели

Заявления Путина об СВО и изменение мирного плана США – топ недели - РИА Новости Крым, 29.11.2025

Заявления Путина об СВО и изменение мирного плана США – топ недели

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о ходе СВО и перспективах урегулирования украинского конфликта во время своего визита в Кыргызстан... РИА Новости Крым, 29.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о ходе СВО и перспективах урегулирования украинского конфликта во время своего визита в Кыргызстан. Владимир Зеленский обратился к украинцам, заявив о "самом сложном в истории страны периоде". Политолог Игорь Шатров оценил состав переговорной делегации от Украины. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал "возвращение Крыма" условием завершения конфликта. Американский план по Украине сократился до 22 пунктов. ВСУ нанесли массированный удар по югу России – погибли четыре человека. Итоги саммита G20. В России ждут аномально холодную зиму, а крымчан ноябрь балует аномальным теплом.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Путина по итогам визита в КыргызстанПрезидент РФ Владимир Путин 27 ноября ответил на вопросы журналистов на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Среди главных – обсуждение плана США по украинскому урегулированию и ход специальной военной операции. В частности, российский лидер отметил, что на Украине прекратятся боевые действия, как только украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе. В противном случае РФ добьется этого военным путем.Путин также указал, что часть элит на Западе настаивает на скорейшем прекращении боевых действий на Украине, поскольку они понимают, что в случае продолжения конфликта ВСУ утратят свою боеспособность.Кроме того, глава государства заявил, что армия России наращивает темп движения в зоне проведения СВО, войска наступают по всем направлениям. Путин добавил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине. Россия согласна с тем, что американский план может быть положен в основу будущих договоренностей по украинскому урегулированию, подчеркнул он.Корректировка мирного плана США по УкраинеМирный план США по Украине находится на стадии корректировок, сообщил 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что России обновленный план, состоящий из 19 пунктов, не поступал. Однако набросок, который находится в распоряжении Москвы, по словам Пескова, во многом соответствует духу обсуждений в Анкоридже.Представитель Кремля добавил, что проект может стать хорошей основой для переговоров, и именно на его базе сейчас ведется работа между Америкой и Украиной.На следующий день, 26 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов мирного плана по Украине сократилось с 28-ми до 22-х.По словам главы Белого дома, его соратники по Республиканской партии, критиковавшие предложенный документ, сочли его изначальную версию слишком пророссийской и внесли свои коррективы, так что число пунктов сократилось.Трамп также назвал данный документ не планом, а "концепцией". И добавил, что Киев должен пойти на сделку с Москвой, также сказал президент США, поскольку Россия превосходит Украину по численности армии.Обращение Зеленского к нацииВладимир Зеленский на фоне публикации плана США по мирному урегулированию обратился к украинскому народу. Он назвал текущий момент "самым сложным в истории страны". По его словам, Украина "может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски".Он подчеркнул, что Киев продолжит убеждать Вашингтон и других партнеров в необходимости соблюдения "национальных интересов" Украины. Зеленский также призвал всех политиков, граждан страны прекратить "политические игрища".Состав переговорной группы от Украины – оценка экспертаГлава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США. Изначально ее главой был определен руководитель его офиса Андрей Ермак, которого после отставки на фоне коррупционного скандала сменил секретарь СНБО Рустем Умеров. В группу также вошли начальник главного управления разведки Кирилл Буданов*, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель службы внешней разведки Украины Олег Иващенко и другие.Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что состав делегации от Украины для участия в переговорах с Россией и США подобран таким образом, чтобы переговоры не состоялись.Политолог не исключил, что Зеленский, утверждая список делегатов, идет на "детскую хитрость" и провокацию. И в этом нет ничего удивительного, потому что все в "его стиле". Все делается для того, чтобы Россия отказалась от переговоров, считает Шатров.Заявление спикера Рады Стефанчука о КрымеПредседатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, когда Крым будет "возвращен" под юрисдикцию Киева. Эти слова он произнес во время саммита антироссийского проекта "Крымская платформа".По словам Стефанчука, во время саммита от партнеров прозвучали "четкие и понятные месседжи", главный из которых касается поддержки представителями ЕС "территориальной целостности, независимости и суверенитета" Украины.Массированный удар по югу РоссииВ ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Краснодарский край и Ростовскую областью В результате погибли три человека, еще 17 получили ранения. В субботу в больнице Ростова скончалась еще одна тяжело раненная в Таганроге 76-летняя пострадавшая.Погибшие – жители Ростовской области. В Краснодарском крае ранения получили шесть человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.Как прошел саммит G20 – мнение политологаК очередному саммиту G20 в этом году впервые за всю историю не приковано внимание общества, заявил в комментарии РИА Новости Крым политолог Дмитрий Журавлев.По его словам, экстраординарность саммита состоит в том, что ее нет, "это тоже событие". G20 в этом году превратился в междусобойчик "коалиции желающих" по поддержке Украины, отметил Журавлев. Что касается Европейской стороны, то те договоренности, которые все же были подписаны на полях G20, могут укрепить экономику ЕС, но для этого они должны быть осуществлены. А это маловероятно.В России ждут аномально холодную зимуНа территории России ожидают аномально холодную зиму, из-за перемещения арктических масс на юге страны могут быть сильные перепады температуры, спрогнозировал в комментарии РИА Новости Крым доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.Эксперт рассказал, что есть несколько прогнозных математических моделей и они дают разные показатели. Есть проблема, которая наблюдается в арктической части страны, где есть перераспределение воздушных масс и арктические холодные массы с трудом удерживаются и могут двигаться ближе к югу, но это прежде всего повлияет на север России, отметил эксперт.При этом зима в Крыму вряд ли станет аномально холодной с серьезными морозами до -25 градусов, считает специалист.Тем временем ноябрь подарил Крыму аномальное тепло. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости Крым, что аномально теплый ноябрь не означает, что предстоящей зимой Крым останется без осадков.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

