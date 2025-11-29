https://crimea.ria.ru/20251129/vzryvy-v-kieve-chast-goroda-ostalas-bez-sveta-1151281611.html

Взрывы в Киеве: часть города осталась без света

Часть украинской столицы осталась без света после серии взрывов, прогремевших ночью и утром в субботу. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Часть украинской столицы осталась без света после серии взрывов, прогремевших ночью и утром в субботу. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.Также, по его словам, в обесточенных районах начались проблемы с водоснабжением.Ночью и утром в субботу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщили о серии взрывов в украинской столице и других регионах страны. Так, после взрывов был обесточен город Фастов в Киевской области. Кроме того, громко было в Харькове, Днепропетровске, Вышгороде.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

