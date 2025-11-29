Рейтинг@Mail.ru
Взрывы в Киеве: часть города осталась без света - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Взрывы в Киеве: часть города осталась без света
Взрывы в Киеве: часть города осталась без света - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Взрывы в Киеве: часть города осталась без света
Часть украинской столицы осталась без света после серии взрывов, прогремевших ночью и утром в субботу. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Часть украинской столицы осталась без света после серии взрывов, прогремевших ночью и утром в субботу. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.Также, по его словам, в обесточенных районах начались проблемы с водоснабжением.Ночью и утром в субботу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщили о серии взрывов в украинской столице и других регионах страны. Так, после взрывов был обесточен город Фастов в Киевской области. Кроме того, громко было в Харькове, Днепропетровске, Вышгороде.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
удары по украине, виталий кличко, киев, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво
Взрывы в Киеве: часть города осталась без света

Часть Киева осталась без света после серии взрывов в столице – мэр Кличко

10:07 29.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Часть украинской столицы осталась без света после серии взрывов, прогремевших ночью и утром в субботу. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Сейчас без электроэнергии западная часть Киева. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, в обесточенных районах начались проблемы с водоснабжением.
Ночью и утром в субботу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщили о серии взрывов в украинской столице и других регионах страны. Так, после взрывов был обесточен город Фастов в Киевской области. Кроме того, громко было в Харькове, Днепропетровске, Вышгороде.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Удары по УкраинеВиталий КличкоКиевВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовости СВО
 
Лента новостейМолния