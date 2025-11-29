https://crimea.ria.ru/20251129/v-yalte-dvizhenie-na-odnoy-iz-ulits-stanet-odnostoronnim-1151267005.html
В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним
В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним
С 1 декабря на одной из улиц меняется схема транспортного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты. РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T09:41
2025-11-29T09:41
2025-11-29T09:41
ялта
ситуация на дорогах крыма
дорожное движение
юбк
крым
новости крыма
администрация ялты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110826/41/1108264192_311:1:2004:954_1920x0_80_0_0_cc331f7b602570e8bd691d4784b13bca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. С 1 декабря на одной из улиц меняется схема транспортного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.Как сообщалось ранее, на участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-МысовоеВ Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
ялта
юбк
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110826/41/1108264192_65:0:2144:1559_1920x0_80_0_0_a177dc1a5ba2cd5b79370b99cdd7fc3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, дорожное движение, юбк, крым, новости крыма, администрация ялты
В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним
В Ялте вводят одностороннее движение на одной из улиц