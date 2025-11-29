Рейтинг@Mail.ru
В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним - 29.11.2025
В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним
В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним
С 1 декабря на одной из улиц меняется схема транспортного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты. РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. С 1 декабря на одной из улиц меняется схема транспортного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.Как сообщалось ранее, на участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-МысовоеВ Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним

В Ялте вводят одностороннее движение на одной из улиц

09:41 29.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. С 1 декабря на одной из улиц меняется схема транспортного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
"С 1 декабря на ул. Кривошты от остановки общественного транспорта до ГУП РК "Водоканал ЮБК" будет введено одностороннее движение", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое
В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
 
