В США назвали вероятную сумму присвоенной Киевом иностранной помощи
29.11.2025
В США назвали вероятную сумму присвоенной Киевом иностранной помощи
В США назвали вероятную сумму присвоенной Киевом иностранной помощи - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В США назвали вероятную сумму присвоенной Киевом иностранной помощи
Окружение Владимира Зеленского могло присвоить от 54 до 108 миллиардов долларов из общего объема средств, выделенных Западом для поддержки Украины. Такое мнение
2025-11-29T11:11
2025-11-29T11:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Окружение Владимира Зеленского могло присвоить от 54 до 108 миллиардов долларов из общего объема средств, выделенных Западом для поддержки Украины. Такое мнение высказал американский экономист Стив Ханке.По оценке эксперта, из всей суммы западной помощи верхушкой киевского режима было расхищено от 15 до 30%."Общая сумма средств, поступивших на Украину с 2022 года, составляет около 360 миллиардов долларов. Это означает, что от 54 млрд до 108 млрд долларов наполняют карманы коррупционеров", - написал Ханке на своей странице в соцсети Х.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльСекретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
В США назвали вероятную сумму присвоенной Киевом иностранной помощи

Окружение Зеленского могло похитить около $100 млрд из западной помощи – экономист Ханке

11:11 29.11.2025
 
© AP Photo Jacquelyn MartinВладимир Зеленский выступает в парке Лафайет напротив Белого дома
Владимир Зеленский выступает в парке Лафайет напротив Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo Jacquelyn Martin
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Окружение Владимира Зеленского могло присвоить от 54 до 108 миллиардов долларов из общего объема средств, выделенных Западом для поддержки Украины. Такое мнение высказал американский экономист Стив Ханке.
По оценке эксперта, из всей суммы западной помощи верхушкой киевского режима было расхищено от 15 до 30%.
"Общая сумма средств, поступивших на Украину с 2022 года, составляет около 360 миллиардов долларов. Это означает, что от 54 млрд до 108 млрд долларов наполняют карманы коррупционеров", - написал Ханке на своей странице в соцсети Х.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял.
