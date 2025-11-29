https://crimea.ria.ru/20251129/v-evpatorii-otremontiruyut-klyuchevye-dorogi-do-kontsa-goda-1151292993.html
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
В Евпатории до конца 2025 года завершится ремонт основных городских магистралей – Аллеи Дружбы, улицы Комсомольской и Черноморского шоссе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории до конца 2025 года завершится ремонт основных городских магистралей – Аллеи Дружбы, улицы Комсомольской и Черноморского шоссе. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, обновленные дороги обеспечат удобство передвижения и повысят качество жизни жителей и гостей Евпатории.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что строительство Античного проспекта в городе выполнено на 85%, работы будут завершены до конца года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-МысовоеТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеВ Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
