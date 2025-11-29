Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
Ситуация на дорогах Крыма
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
В Евпатории до конца 2025 года завершится ремонт основных городских магистралей – Аллеи Дружбы, улицы Комсомольской и Черноморского шоссе.
2025-11-29
2025-11-29T20:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории до конца 2025 года завершится ремонт основных городских магистралей – Аллеи Дружбы, улицы Комсомольской и Черноморского шоссе. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, обновленные дороги обеспечат удобство передвижения и повысят качество жизни жителей и гостей Евпатории.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что строительство Античного проспекта в городе выполнено на 85%, работы будут завершены до конца года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-МысовоеТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеВ Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года

Ремонт основных дорог в Евпатории завершится до конца этого года – власти Крыма

20:12 29.11.2025
 
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории до конца 2025 года завершится ремонт основных городских магистралей – Аллеи Дружбы, улицы Комсомольской и Черноморского шоссе. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"В Евпатории продолжается реконструкция улично-дорожной сети. На ключевых дорогах города — Аллея Дружбы (участки 2, 3 и 4), улица Комсомольская и Черноморское шоссе — ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальта, установке новых бордюров, углублению колодцев, освещению вдоль трассы. Завершение строительно-монтажных работ запланировано до конца текущего года", - написал глава крымского правительства в своем Telegram-канале.
По его словам, обновленные дороги обеспечат удобство передвижения и повысят качество жизни жителей и гостей Евпатории.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что строительство Античного проспекта в городе выполнено на 85%, работы будут завершены до конца года.
