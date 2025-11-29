https://crimea.ria.ru/20251129/v-evpatorii-otremontiruyut-klyuchevye-dorogi-do-kontsa-goda-1151292993.html

В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года

2025-11-29T20:12

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151292881_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_707f5cfafe5c06fb8c0f30049899556c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории до конца 2025 года завершится ремонт основных городских магистралей – Аллеи Дружбы, улицы Комсомольской и Черноморского шоссе. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, обновленные дороги обеспечат удобство передвижения и повысят качество жизни жителей и гостей Евпатории.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что строительство Античного проспекта в городе выполнено на 85%, работы будут завершены до конца года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-МысовоеТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеВ Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Новости

