https://crimea.ria.ru/20251129/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-ostalsya-bez-tepla-posle-nochnykh-vzryvov-1151292738.html
Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов
Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов
Жители пяти районов Киева в субботу остались без теплоснабжения после серии мощных взрывов. Об этом сообщает городская государственная администрация. РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T17:53
2025-11-29T17:53
2025-11-29T17:53
украина
киев
в мире
отопление
новости
удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111558/56/1115585659_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_b5724bf092c9d29c122ea9cf517694cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Жители пяти районов Киева в субботу остались без теплоснабжения после серии мощных взрывов. Об этом сообщает городская государственная администрация.Утром сообщалось, о серии взрывов в украинской столице. Отмечалось, что из-за ударов без электроснабжения находятся жители западной части Киева. По данным градоначальника Виталия Кличко, в обесточенных районах начались проблемы с водоснабжением.Ночью и утром в субботу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщили о серии взрывов в украинской столице и других регионах страны. Так, после взрывов был обесточен город Фастов в Киевской области. Кроме того, громко было в Харькове, Днепропетровске, Вышгороде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111558/56/1115585659_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5eb2a808bb35e4b535af62d3be153585.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, в мире, отопление, новости, удары по украине
Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов
Пять районов Киева остались без отопления после мощных взрывов