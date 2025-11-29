Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов
Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов
Жители пяти районов Киева в субботу остались без теплоснабжения после серии мощных взрывов. Об этом сообщает городская государственная администрация. РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Жители пяти районов Киева в субботу остались без теплоснабжения после серии мощных взрывов. Об этом сообщает городская государственная администрация.Утром сообщалось, о серии взрывов в украинской столице. Отмечалось, что из-за ударов без электроснабжения находятся жители западной части Киева. По данным градоначальника Виталия Кличко, в обесточенных районах начались проблемы с водоснабжением.Ночью и утром в субботу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщили о серии взрывов в украинской столице и других регионах страны. Так, после взрывов был обесточен город Фастов в Киевской области. Кроме того, громко было в Харькове, Днепропетровске, Вышгороде.
Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов

Пять районов Киева остались без отопления после мощных взрывов

17:53 29.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Жители пяти районов Киева в субботу остались без теплоснабжения после серии мощных взрывов. Об этом сообщает городская государственная администрация.

"Сейчас подача отопления не осуществляется для части потребителей в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах", - сказано в сообщении.

Утром сообщалось, о серии взрывов в украинской столице. Отмечалось, что из-за ударов без электроснабжения находятся жители западной части Киева. По данным градоначальника Виталия Кличко, в обесточенных районах начались проблемы с водоснабжением.
Ночью и утром в субботу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщили о серии взрывов в украинской столице и других регионах страны. Так, после взрывов был обесточен город Фастов в Киевской области. Кроме того, громко было в Харькове, Днепропетровске, Вышгороде.
