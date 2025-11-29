https://crimea.ria.ru/20251129/udar-vozmezdiya-po-ukraine-kakie-obekty-unichtozheny-1151285394.html
Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены
Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены
Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям Украины и... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T12:18
2025-11-29T12:18
2025-11-29T12:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что с 22 по 28 ноября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ
Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины