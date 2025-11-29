Рейтинг@Mail.ru
Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены
Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены
Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям Украины и... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T12:18
2025-11-29T12:18
новости
удары по украине
украина
новости сво
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что с 22 по 28 ноября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ
украина
Новости
новости, удары по украине, украина, новости сво, министерство обороны рф
Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены

Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

12:18 29.11.2025
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что с 22 по 28 ноября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины. поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ
