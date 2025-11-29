Рейтинг@Mail.ru
Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
Крымские спасатели оказали помощь женщине, которая повредила ногу в лесной местности в районе села Соколиное под Бахчисараем. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151292379_0:0:1717:965_1920x0_80_0_0_92d071d26e2c43fbe2ac7eddc1dfe5b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь женщине, которая повредила ногу в лесной местности в районе села Соколиное под Бахчисараем. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.По данным ведомства, туристка во время прогулки повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться.Спасатели оперативно установили местонахождение пострадавшей и доставили е в безопасное место. Спасенную передали сотрудникам скорой помощи.Ранее спасатели МЧС России оказали помощь женщине, которая повредила ногу в районе Еврейской тропы в горно-лесной местности Ялты.
Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем

В Крыму спасатели оказали помощь повредившей ногу в лесу женщине

17:21 29.11.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСпасатели Крыма помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
Спасатели Крыма помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь женщине, которая повредила ногу в лесной местности в районе села Соколиное под Бахчисараем. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
По данным ведомства, туристка во время прогулки повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться.
Спасатели оперативно установили местонахождение пострадавшей и доставили е в безопасное место. Спасенную передали сотрудникам скорой помощи.
Ранее спасатели МЧС России оказали помощь женщине, которая повредила ногу в районе Еврейской тропы в горно-лесной местности Ялты.
Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму
В Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину
 
