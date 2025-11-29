https://crimea.ria.ru/20251129/spasateli-pomogli-travmirovannoy-turistke-v-lesu-pod-bakhchisaraem-1151292492.html
Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
Крымские спасатели оказали помощь женщине, которая повредила ногу в лесной местности в районе села Соколиное под Бахчисараем. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T17:21
2025-11-29T17:21
2025-11-29T17:21
крым
бахчисарайский район
бахчисарай
горы крыма
горы
леса крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151292379_0:0:1717:965_1920x0_80_0_0_92d071d26e2c43fbe2ac7eddc1dfe5b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь женщине, которая повредила ногу в лесной местности в районе села Соколиное под Бахчисараем. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.По данным ведомства, туристка во время прогулки повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться.Спасатели оперативно установили местонахождение пострадавшей и доставили е в безопасное место. Спасенную передали сотрудникам скорой помощи.Ранее спасатели МЧС России оказали помощь женщине, которая повредила ногу в районе Еврейской тропы в горно-лесной местности Ялты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму В Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину
крым
бахчисарайский район
бахчисарай
горы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151292379_155:0:1442:965_1920x0_80_0_0_39b96e96c8496cb8d9d34e0e2c73d4a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бахчисарайский район, бахчисарай, горы крыма, горы, леса крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, общество
Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
В Крыму спасатели оказали помощь повредившей ногу в лесу женщине