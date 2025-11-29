https://crimea.ria.ru/20251129/shtorm-s-livnyami-i-silnym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym-1151284597.html

Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым

Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 30 ноября и ночью 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 30 ноября и ночью 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; находиться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

