Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым
Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 30 ноября и ночью 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 30 ноября и ночью 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; находиться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 30 ноября и ночью 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
"По данным Крымского гидрометцентра, днем и до конца суток 30 ноября, ночью 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами сильные. Ночью 30 ноября усиление восточного ветра 15-20м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в ведомстве.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; находиться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений.
