Рейтинг@Mail.ru
Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/shtorm-s-livnyami-i-silnym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym-1151284597.html
Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым
Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым
Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 30 ноября и ночью 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T11:26
2025-11-29T11:26
штормовое предупреждение
крым
погода
крымская погода
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149536574_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9f71d728f5c32f44038236ac61686084.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 30 ноября и ночью 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; находиться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149536574_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_c1938ccea8f639dac78c91e6b3e79b32.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, крым, погода, крымская погода, погода в крыму
Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым

Шторм с ливнями и ветром накроет Крым 30 ноября – МЧС

11:26 29.11.2025
 
© РИА НовостиДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 30 ноября и ночью 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
"По данным Крымского гидрометцентра, днем и до конца суток 30 ноября, ночью 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами сильные. Ночью 30 ноября усиление восточного ветра 15-20м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в ведомстве.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; находиться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Штормовое предупреждениеКрымПогодаКрымская погодаПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым
11:16Задержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела
11:11В США назвали вероятную сумму присвоенной Киевом иностранной помощи
10:54На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список
10:07Взрывы в Киеве: часть города осталась без света
09:53Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье
09:51"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт
09:41В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним
09:25Трехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге 0:58
09:03Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду
08:41Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах
08:24В Севастополе закрыли рейд
08:09Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
07:53Пожар на Афипском НПЗ - что известно
07:34Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
07:09Новый шахматный клуб появится в Алуште
00:01Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
23:23В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО
23:03Не сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон
Лента новостейМолния