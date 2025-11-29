https://crimea.ria.ru/20251129/samyy-izvestnyy-kot-rossii-mostiku--10-let-1151282623.html

Самый известный кот России: Мостику – 10 лет

Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется 10 лет. Самый известный кот России отмечает день... РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T13:01

новости от кота мостика

крымский мост

юбилей

новости крыма

крым

общество

риа новости крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151281876_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_ed227f825f451b3796c24c39291a3295.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется 10 лет. Самый известный кот России отмечает день рождения в День мостов, 29 ноября.Праздник для Мостика начался с теплых поздравлений от коллег по редакции РИА Новости Крым. Сотрудники преподнесли имениннику вкусный торт и украсили редакцию воздушными шариками с надписью "С днем рождения, красавчик!".Все новости от Кота Мостика читайте тут >>Подарок юбиляру также сделало Крымское отделение Союза журналистов России, приняв Мостика в свой состав. Удостоверение из рук в лапы новому члену объединения вручил председатель регионального отделения СЖР Вадим Первых.Мостик, рассказывавший пять лет о "стройке века" и ставший символом строительства Крымского моста, переехал в Симферополь и стал репортером. Теперь он работает начальником отдела котоновостей крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Мостик делится только добрыми новостями, рассказывает про горы, озера, вулканы и знаковые объекты Крыма, дегустирует местную кухню и делится своими впечатлениями, много фотографируется и открывает персональные фотовыставки. И бездомным животным помогать успевает.Кот сразу влился в коллектив и стал душой редакции. Он как никто другой поддерживает нас – делится своим теплом и хорошим настроением. Там, где рыжий, всегда доброта и позитив.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огня и дыма не боится: кот Мостик прошел противопожарные курсыКрымский селекционер назвала новый сорт хризантем в честь Кота МостикаКот Мостик в гостях у лошадок: а много ль кобыла дает молока?Трассу "Таврида" украсили граффити с котом Мостиком размером с дом: ВИДЕО

крымский мост

крым

