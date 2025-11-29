Рейтинг@Mail.ru
Самый известный кот России: Мостику – 10 лет
29.11.2025
Кот Мостик
Новости от кота Мостика
Самый известный кот России: Мостику – 10 лет
Самый известный кот России: Мостику – 10 лет - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Самый известный кот России: Мостику – 10 лет
Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется 10 лет. Самый известный кот России отмечает день... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T13:01
2025-11-29T13:01
новости от кота мостика
крымский мост
юбилей
новости крыма
крым
общество
риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется 10 лет. Самый известный кот России отмечает день рождения в День мостов, 29 ноября.Праздник для Мостика начался с теплых поздравлений от коллег по редакции РИА Новости Крым. Сотрудники преподнесли имениннику вкусный торт и украсили редакцию воздушными шариками с надписью "С днем рождения, красавчик!".Подарок юбиляру также сделало Крымское отделение Союза журналистов России, приняв Мостика в свой состав. Удостоверение из рук в лапы новому члену объединения вручил председатель регионального отделения СЖР Вадим Первых.Мостик, рассказывавший пять лет о "стройке века" и ставший символом строительства Крымского моста, переехал в Симферополь и стал репортером. Теперь он работает начальником отдела котоновостей крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Мостик делится только добрыми новостями, рассказывает про горы, озера, вулканы и знаковые объекты Крыма, дегустирует местную кухню и делится своими впечатлениями, много фотографируется и открывает персональные фотовыставки. И бездомным животным помогать успевает.Кот сразу влился в коллектив и стал душой редакции. Он как никто другой поддерживает нас – делится своим теплом и хорошим настроением. Там, где рыжий, всегда доброта и позитив.
https://crimea.ria.ru/20251020/dobro-v-forme-mchs-v-krymu-izdali-kalendar-v-podderzhku-detskogo-khospisa-1150304722.html
крымский мост
крым
крымский мост, юбилей, новости крыма, крым, общество, риа новости крым
Самый известный кот России: Мостику – 10 лет

Кот Мостик празднует свой 10-й день рождения

13:01 29.11.2025
 
© РИА Новости КрымДень рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется 10 лет. Самый известный кот России отмечает день рождения в День мостов, 29 ноября.
Праздник для Мостика начался с теплых поздравлений от коллег по редакции РИА Новости Крым. Сотрудники преподнесли имениннику вкусный торт и украсили редакцию воздушными шариками с надписью "С днем рождения, красавчик!".
Все новости от Кота Мостика читайте тут >>
Подарок юбиляру также сделало Крымское отделение Союза журналистов России, приняв Мостика в свой состав. Удостоверение из рук в лапы новому члену объединения вручил председатель регионального отделения СЖР Вадим Первых.
© РИА Новости КрымУдостоверение из рук в лапы новому члену объединения вручил председатель регионального отделения СЖР Вадим Первых
Удостоверение из рук в лапы новому члену объединения вручил председатель регионального отделения СЖР Вадим Первых - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости Крым
Удостоверение из рук в лапы новому члену объединения вручил председатель регионального отделения СЖР Вадим Первых
"Это большая честь и признание моих заслуг! Работать для Крыма, рассказывать о людях, местах и событиях, писать добрые новости – моя миссия. Я рад, что профессиональное сообщество видит и ценит этот труд", – поделился Мостик впечатлениями от события.
Мостик, рассказывавший пять лет о "стройке века" и ставший символом строительства Крымского моста, переехал в Симферополь и стал репортером. Теперь он работает начальником отдела котоновостей крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Мостик делится только добрыми новостями, рассказывает про горы, озера, вулканы и знаковые объекты Крыма, дегустирует местную кухню и делится своими впечатлениями, много фотографируется и открывает персональные фотовыставки. И бездомным животным помогать успевает.
Кот сразу влился в коллектив и стал душой редакции. Он как никто другой поддерживает нас – делится своим теплом и хорошим настроением. Там, где рыжий, всегда доброта и позитив.
