Самый известный кот России: Мостику – 10 лет
Кот Мостик празднует свой 10-й день рождения
© РИА Новости КрымДень рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется 10 лет. Самый известный кот России отмечает день рождения в День мостов, 29 ноября.
© РИА Новости КрымДень рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСамые популярные у потребителей изображения на продукции Керченского металлургического завода
Самые популярные у потребителей изображения на продукции Керченского металлургического завода
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Кот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Кот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости КрымКот Мостик
Кот Мостик
© РИА Новости Крым
Портрет кота Мостика на совиных перьях
Портрет кота Мостика на совиных перьях
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитан НИС "Профессор Водяницкий" Андрей Широков и кот Мостик
Капитан НИС "Профессор Водяницкий" Андрей Широков и кот Мостик
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Михаил МакеевКот Мостик в этнографическом музее
Кот Мостик в этнографическом музее
© Михаил Макеев
© Dmitry MakeevКот Мостик в кафе караимской кухни
Кот Мостик в кафе караимской кухни
© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГде был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevГде был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГде был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГде был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГде был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Dmitry MakeevКот Мостик около городской скульптуры Крымского моста
Кот Мостик около городской скульптуры Крымского моста
© Dmitry Makeev
© Дмитрий МакеевДрессировщик Ярослав Запашный и кот Мостик
Дрессировщик Ярослав Запашный и кот Мостик
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевКот Мостик на Петровских скалах
Кот Мостик на Петровских скалах
© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУбедился, что Сасык-Сиваш правда розовое озеро... И очень соленое
Убедился, что Сасык-Сиваш правда розовое озеро... И очень соленое
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗанятия в Академии хореографии в Севастополе
Занятия в Академии хореографии в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУправлял кораблем на летнем отдыхе в Балаклаве
Управлял кораблем на летнем отдыхе в Балаклаве
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик на концерте Юрия Башмета
Кот Мостик на концерте Юрия Башмета
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОрганизовал свою первую фотовыставку в Картинной галерее в Керчи
Организовал свою первую фотовыставку в Картинной галерее в Керчи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Праздник для Мостика начался с теплых поздравлений от коллег по редакции РИА Новости Крым. Сотрудники преподнесли имениннику вкусный торт и украсили редакцию воздушными шариками с надписью "С днем рождения, красавчик!".
Подарок юбиляру также сделало Крымское отделение Союза журналистов России, приняв Мостика в свой состав. Удостоверение из рук в лапы новому члену объединения вручил председатель регионального отделения СЖР Вадим Первых.
© РИА Новости КрымУдостоверение из рук в лапы новому члену объединения вручил председатель регионального отделения СЖР Вадим Первых
© РИА Новости Крым
Удостоверение из рук в лапы новому члену объединения вручил председатель регионального отделения СЖР Вадим Первых
"Это большая честь и признание моих заслуг! Работать для Крыма, рассказывать о людях, местах и событиях, писать добрые новости – моя миссия. Я рад, что профессиональное сообщество видит и ценит этот труд", – поделился Мостик впечатлениями от события.
Мостик, рассказывавший пять лет о "стройке века" и ставший символом строительства Крымского моста, переехал в Симферополь и стал репортером. Теперь он работает начальником отдела котоновостей крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Мостик делится только добрыми новостями, рассказывает про горы, озера, вулканы и знаковые объекты Крыма, дегустирует местную кухню и делится своими впечатлениями, много фотографируется и открывает персональные фотовыставки. И бездомным животным помогать успевает.
Кот сразу влился в коллектив и стал душой редакции. Он как никто другой поддерживает нас – делится своим теплом и хорошим настроением. Там, где рыжий, всегда доброта и позитив.
Читайте также на РИА Новости Крым:
10:42
Новости от кота МостикаЗнаменитый кот Мостик, рассказывавший пять лет о "стройке века" и ставший символом строительства Крымского моста, теперь работает начальником отдела котоновостей крымского подразделения МИА "Россия сегодня". Мы публикуем материалы от хвостатого корреспондента сайта РИА Новости Крым.