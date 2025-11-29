https://crimea.ria.ru/20251129/reyd-v-sevastopole-otkryt-1151286506.html
Рейд в Севастополе открыт
Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту после объявленной ранее остановки движения, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту после объявленной ранее остановки движения, сообщает городской департамент транспорта."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
