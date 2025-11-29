Рейд в Севастополе открыли

https://crimea.ria.ru/20251129/reyd-v-sevastopole-otkryli-1151295148.html
Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Утром в субботу рейд перекрывали на несколько минут. Повторно движение морского транспорта остановили в 12.50. Ограничение действовало полчаса. Вечером морское сообщение было ограничено более чем на два часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта