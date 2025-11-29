Рейтинг@Mail.ru
Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу
Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу
В Крыму в субботу сохранится сухая и теплая комфортная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T00:01
2025-11-29T00:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150713861_263:343:2995:1880_1920x0_80_0_0_b5bce86da1ea702c48ea2c7a1c00694c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу сохранится сухая и теплая комфортная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе ппеременная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +17...+19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность и без осадков. Ночью столики термометров покажут от +8 до +12, днем на ЮБК потеплеет до +18 градусов, на западном и восточном побережье +12...14.
Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу

Погода в Крыму на субботу

00:01 29.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу сохранится сухая и теплая комфортная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11; днем +14…+19, в горах +11…+13. В последющие дни температура будет снижаться", - сказано в сообщении.

В Симферополе ппеременная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +17...+19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +17...+19.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность и без осадков. Ночью столики термометров покажут от +8 до +12, днем на ЮБК потеплеет до +18 градусов, на западном и восточном побережье +12...14.
