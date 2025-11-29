https://crimea.ria.ru/20251129/posledniy-teplyy-den-oseni-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1151249517.html

Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу

Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу

В Крыму в субботу сохранится сухая и теплая комфортная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу сохранится сухая и теплая комфортная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе ппеременная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +17...+19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность и без осадков. Ночью столики термометров покажут от +8 до +12, днем на ЮБК потеплеет до +18 градусов, на западном и восточном побережье +12...14.

