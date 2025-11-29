Рейтинг@Mail.ru
Новый шахматный клуб появится в Алуште - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/novyy-shakhmatnyy-klub-poyavitsya-v-alushte-1151267780.html
Новый шахматный клуб появится в Алуште
Новый шахматный клуб появится в Алуште - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Новый шахматный клуб появится в Алуште
В Алуште в ближайшее время появится новый шахматный клуб, его открытие анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым сенатор от региона, гроссмейстер Сергей... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T07:09
2025-11-29T07:09
сергей карякин
шахматы
алушта
спорт
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101851/70/1018517024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_762b8ee83973dde8417792d1f3a19d8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште в ближайшее время появится новый шахматный клуб, его открытие анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым сенатор от региона, гроссмейстер Сергей Карякин.При этом, оценивая общий уровень развития шахматного спорта в Крыму, сенатор отметил, что он неуклонно растет."За последние два года мы с главой республики Сергеем Аксеновым открыли в Крыму два шахматных клуба в Симферополе: после глобальной реконструкции начал работать шахматно-шашечный клуб на Набережной, где занимаются порядка 500 детей. Также шахматный клуб функционирует на базе Штаба общественной поддержки в Республике Крым", - рассказал гроссмейстер.Кроме того, шахматный клуб при содействии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона появился в воскресной школе при Александро-Невском кафедральном соборе. В планах – открыть такой же при Ливадийском храме в Ялте.Помимо этого, за последний год чемпион мира по быстрым шахматам и блицу открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске. Планируется открытие шахматного клуба и в Мариуполе. Карякин выразил надежду, что это произойдет в "обозримом будущем".По словам гроссмейстера, шахматный спорт может помочь в патриотическом воспитании молодежи, а для "общего развития шахматы - идеальны"."Шахматы учат, во-первых, анализировать, просчитывать на много ходов вперед, во-вторых, не верить всему, что говорят, критически мыслить, не воспринимать то, что пытаются навязать. Шахматы помогают не делать поспешных выводов, поэтому считаю, что шахматы очень полезны в жизни, чем бы люди ни занимались, где бы ни работали", - сказал Карякин.Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик рассказала о пилотном проекте по обучению шахматам детей в подготовительных группах детских садов в Ялте и Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карякин готов открыть шахматный клуб в СевастополеВ Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея КарякинаСенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101851/70/1018517024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_251531b17cb5c6433ec5b5547f2a0f84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей карякин, шахматы, алушта, спорт, крым, новости крыма
Новый шахматный клуб появится в Алуште

В Алуште откроется шахматный клуб для детей – Карякин

07:09 29.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкШахматные фигуры
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште в ближайшее время появится новый шахматный клуб, его открытие анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым сенатор от региона, гроссмейстер Сергей Карякин.
"Уже в одни из ближайших выходных мы откроем шахматный клуб в Алуште. И я думаю, что он будет пользоваться спросом у местных ребят, будет создавать все условия для шахматного роста", - сказал Карякин.
При этом, оценивая общий уровень развития шахматного спорта в Крыму, сенатор отметил, что он неуклонно растет.
"За последние два года мы с главой республики Сергеем Аксеновым открыли в Крыму два шахматных клуба в Симферополе: после глобальной реконструкции начал работать шахматно-шашечный клуб на Набережной, где занимаются порядка 500 детей. Также шахматный клуб функционирует на базе Штаба общественной поддержки в Республике Крым", - рассказал гроссмейстер.
Кроме того, шахматный клуб при содействии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона появился в воскресной школе при Александро-Невском кафедральном соборе. В планах – открыть такой же при Ливадийском храме в Ялте.
Помимо этого, за последний год чемпион мира по быстрым шахматам и блицу открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске. Планируется открытие шахматного клуба и в Мариуполе. Карякин выразил надежду, что это произойдет в "обозримом будущем".
По словам гроссмейстера, шахматный спорт может помочь в патриотическом воспитании молодежи, а для "общего развития шахматы - идеальны".
"Шахматы учат, во-первых, анализировать, просчитывать на много ходов вперед, во-вторых, не верить всему, что говорят, критически мыслить, не воспринимать то, что пытаются навязать. Шахматы помогают не делать поспешных выводов, поэтому считаю, что шахматы очень полезны в жизни, чем бы люди ни занимались, где бы ни работали", - сказал Карякин.
Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик рассказала о пилотном проекте по обучению шахматам детей в подготовительных группах детских садов в Ялте и Симферополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе
В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина
Сенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту
 
Сергей КарякинШахматыАлуштаСпортКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:09Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
07:53Пожар на Афипском НПЗ - что известно
07:34Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
07:09Новый шахматный клуб появится в Алуште
00:01Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
23:23В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО
23:03Не сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон
22:56Арест главы Сакского района и отставка главы офиса Зеленского – главное
22:46МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля – закон
22:30Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
22:28Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года
22:23В Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкере
22:09Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек
21:44Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля
21:39Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера
21:21Россия будет наращивать взаимодействие в науке с другими странами – Путин
21:13Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО
20:47В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
20:36С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
Лента новостейМолния