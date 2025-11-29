https://crimea.ria.ru/20251129/novyy-shakhmatnyy-klub-poyavitsya-v-alushte-1151267780.html
Новый шахматный клуб появится в Алуште
Новый шахматный клуб появится в Алуште - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Новый шахматный клуб появится в Алуште
В Алуште в ближайшее время появится новый шахматный клуб, его открытие анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым сенатор от региона, гроссмейстер Сергей... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T07:09
2025-11-29T07:09
2025-11-29T07:09
сергей карякин
шахматы
алушта
спорт
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101851/70/1018517024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_762b8ee83973dde8417792d1f3a19d8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште в ближайшее время появится новый шахматный клуб, его открытие анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым сенатор от региона, гроссмейстер Сергей Карякин.При этом, оценивая общий уровень развития шахматного спорта в Крыму, сенатор отметил, что он неуклонно растет."За последние два года мы с главой республики Сергеем Аксеновым открыли в Крыму два шахматных клуба в Симферополе: после глобальной реконструкции начал работать шахматно-шашечный клуб на Набережной, где занимаются порядка 500 детей. Также шахматный клуб функционирует на базе Штаба общественной поддержки в Республике Крым", - рассказал гроссмейстер.Кроме того, шахматный клуб при содействии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона появился в воскресной школе при Александро-Невском кафедральном соборе. В планах – открыть такой же при Ливадийском храме в Ялте.Помимо этого, за последний год чемпион мира по быстрым шахматам и блицу открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске. Планируется открытие шахматного клуба и в Мариуполе. Карякин выразил надежду, что это произойдет в "обозримом будущем".По словам гроссмейстера, шахматный спорт может помочь в патриотическом воспитании молодежи, а для "общего развития шахматы - идеальны"."Шахматы учат, во-первых, анализировать, просчитывать на много ходов вперед, во-вторых, не верить всему, что говорят, критически мыслить, не воспринимать то, что пытаются навязать. Шахматы помогают не делать поспешных выводов, поэтому считаю, что шахматы очень полезны в жизни, чем бы люди ни занимались, где бы ни работали", - сказал Карякин.Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик рассказала о пилотном проекте по обучению шахматам детей в подготовительных группах детских садов в Ялте и Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карякин готов открыть шахматный клуб в СевастополеВ Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея КарякинаСенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101851/70/1018517024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_251531b17cb5c6433ec5b5547f2a0f84.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей карякин, шахматы, алушта, спорт, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште в ближайшее время появится новый шахматный клуб, его открытие анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым сенатор от региона, гроссмейстер Сергей Карякин.
"Уже в одни из ближайших выходных мы откроем шахматный клуб в Алуште. И я думаю, что он будет пользоваться спросом у местных ребят, будет создавать все условия для шахматного роста", - сказал Карякин.
При этом, оценивая общий уровень развития шахматного спорта в Крыму, сенатор отметил, что он неуклонно растет.
"За последние два года мы с главой республики Сергеем Аксеновым открыли в Крыму два шахматных клуба в Симферополе: после глобальной реконструкции начал работать шахматно-шашечный клуб на Набережной, где занимаются порядка 500 детей. Также шахматный клуб функционирует на базе Штаба общественной поддержки в Республике Крым", - рассказал гроссмейстер.
Кроме того, шахматный клуб при содействии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона появился в воскресной школе при Александро-Невском кафедральном соборе. В планах – открыть такой же при Ливадийском храме в Ялте.
Помимо этого, за последний год чемпион мира по быстрым шахматам и блицу открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске
. Планируется открытие шахматного клуба и в Мариуполе. Карякин выразил надежду, что это произойдет в "обозримом будущем".
По словам гроссмейстера, шахматный спорт может помочь в патриотическом воспитании молодежи, а для "общего развития шахматы - идеальны".
"Шахматы учат, во-первых, анализировать, просчитывать на много ходов вперед, во-вторых, не верить всему, что говорят, критически мыслить, не воспринимать то, что пытаются навязать. Шахматы помогают не делать поспешных выводов, поэтому считаю, что шахматы очень полезны в жизни, чем бы люди ни занимались, где бы ни работали", - сказал Карякин.
Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик рассказала о пилотном проекте по обучению шахматам детей
в подготовительных группах детских садов в Ялте и Симферополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: