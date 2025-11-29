https://crimea.ria.ru/20251129/novyy-shakhmatnyy-klub-poyavitsya-v-alushte-1151267780.html

Новый шахматный клуб появится в Алуште

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште в ближайшее время появится новый шахматный клуб, его открытие анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым сенатор от региона, гроссмейстер Сергей Карякин.При этом, оценивая общий уровень развития шахматного спорта в Крыму, сенатор отметил, что он неуклонно растет."За последние два года мы с главой республики Сергеем Аксеновым открыли в Крыму два шахматных клуба в Симферополе: после глобальной реконструкции начал работать шахматно-шашечный клуб на Набережной, где занимаются порядка 500 детей. Также шахматный клуб функционирует на базе Штаба общественной поддержки в Республике Крым", - рассказал гроссмейстер.Кроме того, шахматный клуб при содействии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона появился в воскресной школе при Александро-Невском кафедральном соборе. В планах – открыть такой же при Ливадийском храме в Ялте.Помимо этого, за последний год чемпион мира по быстрым шахматам и блицу открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске. Планируется открытие шахматного клуба и в Мариуполе. Карякин выразил надежду, что это произойдет в "обозримом будущем".По словам гроссмейстера, шахматный спорт может помочь в патриотическом воспитании молодежи, а для "общего развития шахматы - идеальны"."Шахматы учат, во-первых, анализировать, просчитывать на много ходов вперед, во-вторых, не верить всему, что говорят, критически мыслить, не воспринимать то, что пытаются навязать. Шахматы помогают не делать поспешных выводов, поэтому считаю, что шахматы очень полезны в жизни, чем бы люди ни занимались, где бы ни работали", - сказал Карякин.Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик рассказала о пилотном проекте по обучению шахматам детей в подготовительных группах детских садов в Ялте и Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карякин готов открыть шахматный клуб в СевастополеВ Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея КарякинаСенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту

