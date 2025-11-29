Рейтинг@Mail.ru
Мошенники используют искусственный интеллект – как распознать уловки - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Мошенники используют искусственный интеллект – как распознать уловки
Мошенники используют искусственный интеллект – как распознать уловки
Активность мошенников с новыми изощренными схемами обмана увеличивается с каждым днем. Преступники подстраиваются под новые реалии, используя все возможные... РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Активность мошенников с новыми изощренными схемами обмана увеличивается с каждым днем. Преступники подстраиваются под новые реалии, используя все возможные способы. О новых мошеннических уловках и способах их избежать в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала куратор проекта по борьбе с мошенниками Алла Храпунова.По ее данным, сейчас мошенники активно подстраиваются даже под новостную повестку. В конце года традиционно актуальной для граждан является тема уплаты налогов."Мошенники заходят с якобы напоминанием об оплате налогов. Через почту и через СМС-ки предлагают сделать быстрый перевод погашения налогов. Это мы фиксируем практически всегда накануне декабря, и весь декабрь такие схемы еще будут", - отметила она.Противостоять этому не так и сложно, считает Алла Храпунова. Кроме того, разнообразие мошеннических схем увеличивается в периоды распродаж и праздников, акцентирует специалист. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта аферисты подделывают аудио и видео, активно записывают голоса реальных людей. "Мы, наверное, прям еженедельно фиксируем модификации схем. Они просто какой-то новый апгрейд получают… Видеозвонки, и очень распространенные видеокружки, очень активно поступают якобы от родственников, руководителей", - отмечает Храпунова.Дипфейки практически невозможно отличить от реальности, предупреждает она.Если поступают такие видео или аудиозвонки, есть абсолютно простая процедура проверки, отмечает специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Мошенники используют искусственный интеллект – как распознать уловки

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Активность мошенников с новыми изощренными схемами обмана увеличивается с каждым днем. Преступники подстраиваются под новые реалии, используя все возможные способы. О новых мошеннических уловках и способах их избежать в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала куратор проекта по борьбе с мошенниками Алла Храпунова.
По ее данным, сейчас мошенники активно подстраиваются даже под новостную повестку. В конце года традиционно актуальной для граждан является тема уплаты налогов.
"Мошенники заходят с якобы напоминанием об оплате налогов. Через почту и через СМС-ки предлагают сделать быстрый перевод погашения налогов. Это мы фиксируем практически всегда накануне декабря, и весь декабрь такие схемы еще будут", - отметила она.
Противостоять этому не так и сложно, считает Алла Храпунова.
"Все налоги нужно проверять через личный кабинет налогоплательщика и через Госуслуги, особенно если у вас там подключено уведомление. Я не рекомендую никому переходить по ссылкам в письмах, которые находятся в почте", - пояснила она.
Кроме того, разнообразие мошеннических схем увеличивается в периоды распродаж и праздников, акцентирует специалист. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта аферисты подделывают аудио и видео, активно записывают голоса реальных людей.
"Мы, наверное, прям еженедельно фиксируем модификации схем. Они просто какой-то новый апгрейд получают… Видеозвонки, и очень распространенные видеокружки, очень активно поступают якобы от родственников, руководителей", - отмечает Храпунова.
Дипфейки практически невозможно отличить от реальности, предупреждает она.
"Сообщения, подделанные с помощью дипфейков, являются сфабрикованными, они могут фактически даже соответствовать особенностями того человека, под которого подделывается дипфейк, так как искусственный интеллект все это считывает, обрабатывает… для этого даже уже не нужно супернавыков", - уточняет она.
Если поступают такие видео или аудиозвонки, есть абсолютно простая процедура проверки, отмечает специалист.

"Можно извиниться или сделать вид, что прервалась связь, и перезвонить этому человеку по другому способу контакта. То есть, или напишите через другой мессенджер, или позвоните по телефону. Если что-то странное в просьбе, в диалоге вы слышите - переходите в общении на другой канал коммуникации", - рекомендовала она.

