Мошенники используют искусственный интеллект – как распознать уловки

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Активность мошенников с новыми изощренными схемами обмана увеличивается с каждым днем. Преступники подстраиваются под новые реалии, используя все возможные способы. О новых мошеннических уловках и способах их избежать в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала куратор проекта по борьбе с мошенниками Алла Храпунова.По ее данным, сейчас мошенники активно подстраиваются даже под новостную повестку. В конце года традиционно актуальной для граждан является тема уплаты налогов."Мошенники заходят с якобы напоминанием об оплате налогов. Через почту и через СМС-ки предлагают сделать быстрый перевод погашения налогов. Это мы фиксируем практически всегда накануне декабря, и весь декабрь такие схемы еще будут", - отметила она.Противостоять этому не так и сложно, считает Алла Храпунова. Кроме того, разнообразие мошеннических схем увеличивается в периоды распродаж и праздников, акцентирует специалист. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта аферисты подделывают аудио и видео, активно записывают голоса реальных людей. "Мы, наверное, прям еженедельно фиксируем модификации схем. Они просто какой-то новый апгрейд получают… Видеозвонки, и очень распространенные видеокружки, очень активно поступают якобы от родственников, руководителей", - отмечает Храпунова.Дипфейки практически невозможно отличить от реальности, предупреждает она.Если поступают такие видео или аудиозвонки, есть абсолютно простая процедура проверки, отмечает специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

