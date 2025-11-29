https://crimea.ria.ru/20251129/kakuyu-gosudarstvennuyu-missiyu-v-krymu-vypolnyaet-artek-1151291509.html
Какую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"
Какую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Международный детский центр "Артек" в Крыму выполняет государственную миссию, являясь символом истинной заботы государства о детях. Об этом в комментарии РИА Новости Крым на полях "Дня Артека" в Севастополе заявил директор центра, председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко.По его словам, главным достижением за 100 лет существования "Артека" является то, что он "сохранен и продолжает работать", при этом в лагере "созданы условия для уникальных результатов".По его словам, большинство артековцев – дети не случайные: путевки они получают как награду за свои достижения."Мы специализируемся на детях, которые проактивные. Так сложилось. 90% детей попадают за свои достижения", – рассказал Федоренко в беседе с молодежью, которая прошла в "Точке опоры" на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в рамках культурно-просветительской программы "День Артека" в Севастополе.При этом порядка 10% – это неотъемлемая часть работы как "государева миссия", подчеркнул Федоренко.Здесь отдыхают ребята из разных регионов, где случаются ЧС, происходят наводнения или бушуют природные пожары, как, например, было с детьми из Якутии, рассказал Федоренко.По его словам, в "Артек" тогда приезжали маленькие жители из самых дальних населенных пунктов, которые никогда не видели моря, и заходя в него здесь, в Крыму, набирали воду в руки и удивлялись, почему она не голубая, рассказал Федоренко."То есть фантастика. И вот "Артек" всегда эту неотъемлемую часть заботы со стороны государства о детях нес", – отметил он.Сегодня, по его словам, в центре отдыхают 2200 детей, а в течение года его посещают 45 тысяч ребят из разных регионов страны. По словам Федоренко, здесь учат детей главному – дружбе, на основе которой потом можно взрастить более сильное чувство, – любовь, причем как к людям, так и к своей стране. Научить этому нельзя - только воспитать, уверен он.И хотя в первую очередь "Артек" работает для детей 89 субъектов России, он открыт для международной составляющей, подчеркнул он.В субботу, 29 ноября, в Севастополе в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" проходит "День Артека". Главные гости – молодежь, школьники и студенты. О жизненных целях и перспективах, образовании, дружбе, патриотизме и всему тому, чему учит "Артек" уже 100 лет, ребятам рассказывают директор Международного детского центра, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семьяПосещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов"Героизм живет в каждом": герой РФ Юсупов встретился с крымской молодежью
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Международный детский центр "Артек" в Крыму выполняет государственную миссию, являясь символом истинной заботы государства о детях. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
на полях "Дня Артека" в Севастополе заявил директор центра, председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко.
По его словам, главным достижением за 100 лет существования "Артека" является то, что он "сохранен и продолжает работать", при этом в лагере "созданы условия для уникальных результатов".
"И я уверен: что касается "Артека", то сегодня это действительно символ истинной заботы государства о детях", – сказал Федоренко.
По его словам, большинство артековцев – дети не случайные: путевки они получают как награду за свои достижения.
"Мы специализируемся на детях, которые проактивные. Так сложилось. 90% детей попадают за свои достижения", – рассказал Федоренко в беседе с молодежью, которая прошла в "Точке опоры" на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в рамках культурно-просветительской программы "День Артека" в Севастополе.
При этом порядка 10% – это неотъемлемая часть работы как "государева миссия", подчеркнул Федоренко.
"У "Артека" всегда была миссия государственная: постоянно в "Артеке" находились дети, которым нужна помощь. Это долг. Сейчас это дети из населенных пунктов, находящихся на линии боевого соприкосновения", – поделился директор центра.
Здесь отдыхают ребята из разных регионов, где случаются ЧС, происходят наводнения или бушуют природные пожары, как, например, было с детьми из Якутии
, рассказал Федоренко.
По его словам, в "Артек" тогда приезжали маленькие жители из самых дальних населенных пунктов, которые никогда не видели моря, и заходя в него здесь, в Крыму, набирали воду в руки и удивлялись, почему она не голубая, рассказал Федоренко.
"То есть фантастика. И вот "Артек" всегда эту неотъемлемую часть заботы со стороны государства о детях нес", – отметил он.
Сегодня, по его словам, в центре отдыхают 2200 детей, а в течение года его посещают 45 тысяч ребят из разных регионов страны. По словам Федоренко, здесь учат детей главному – дружбе, на основе которой потом можно взрастить более сильное чувство, – любовь, причем как к людям, так и к своей стране. Научить этому нельзя - только воспитать, уверен он.
"И мне кажется, что это одна из миссий "Артека" – не встать в очередном рейтинге где-то, а создать условия для первого прикосновения к патриотизму", – отметил Федоренко.
И хотя в первую очередь "Артек" работает для детей 89 субъектов России, он открыт для международной составляющей, подчеркнул он.
В субботу, 29 ноября, в Севастополе в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" проходит "День Артека
". Главные гости – молодежь, школьники и студенты. О жизненных целях и перспективах, образовании, дружбе, патриотизме и всему тому, чему учит "Артек" уже 100 лет, ребятам рассказывают директор Международного детского центра, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.
