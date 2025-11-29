Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 29 ноября
Какой сегодня праздник: 29 ноября
Какой сегодня праздник: 29 ноября - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Какой сегодня праздник: 29 ноября
Во всем мире сегодня празднуют Мостодень. В нашей стране отмечают День буквы "ё". В этот день в 1899 году был основан футбольный клуб "Барселона", а в 1929... РИА Новости Крым, 29.11.2025
праздники и памятные даты
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня празднуют Мостодень. В нашей стране отмечают День буквы "ё". В этот день в 1899 году был основан футбольный клуб "Барселона", а в 1929 впервые в истории человечества совершен полет над Южным полюсом. А еще в этот день родились российский хореограф и руководитель балета "Тодес" Алла Духова, российский актер Евгений Миронов.Что празднуют в миреЕсли вы живете в восточном Крыму или на западе Таманского полуострова, у вас есть все шансы провести сегодняшний день правильно: достаточно пересечь самый знаменитый российский мост – Крымский, который держат семь тысяч свай и 595 опор. Тем, кому не повезло оказаться рядом, придется найти любой другой. Все потому, что сегодня – Мостодень, когда принято восхищаться шедеврами мостостроения. Кстати, таких шедевров в мире много: например, самый высокий автомобильный мост в мире – Виадук Милло в Южной Франции, высотой в 343 метра. Сооружение на 37 метров выше Эйфелевой Башни, и всего чуть-чуть уступает знаменитой нью-йоркской башне Эмпайр Стейт Билдинг.Собрались как-то Державин, Фонвизин, митрополит Гавриил и другие господа в ульяновском доме княжны Екатерины Дашковой, которая тогда директорствовала в Петербургской академии наук. Собрались, чтоб обсудить проект полного толкового славяно-российского словаря. А Екатерина Романовна взяла да и предложила новую букву. Идея всем понравилась. Это случилось 29 ноября 1783 года. С тех пор этот день считается Днем рождения буквы "ё". В 2007 году в Ульяновске даже установили памятник этой букве. Чему совершенно не удивились жители Новосибирска, у которых есть памятник букве "А", и вологодцы, которые намного раньше увековечили свое любимое "О".Еще сегодня можно отметить Международный день солидарности с палестинским народом, День любителя острых ощущений, Международный день ягуара. Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана, Василия.Знаменательные события29 ноября – день рождения самого титулованного испанского футбольного клуба "Барселона", основанного в 1899 году.29 ноября 1929 года американский авиатор Ричард Берд впервые в истории авиации совершил полет над Южным полюсом, стартовав с ледника Росса. Путь туда и обратно занял 18 часов 41 минуту. Кстати, до этого Берд летал и над Северным полюсом. Американцы гордились своим соотечественником почти так же, как мы Гагариным, а в 1930 году даже сняли о нем документальный фильм.Кто родился в этот деньСвой 59-й день рождения сегодня празднует российский актер Евгений Миронов. Многочисленные роли в театре и кино – не единственное творчество в жизни артиста. Еще Евгений очень любит "творить на кухне", а в детстве даже придумал авторское блюдо под названием "каляка-маляка". И вот вам рецепт: обжариваем помидор, лук и морковку и заворачиваем все это в свиную шкурку. Миронов уверяет, что это вкусно.Вряд ли такое калорийное угощение оценила бы российский хореограф и руководитель балета "Тодес" Алла Духова, которая сегодня тоже именинница.Также в этот день родились экс-президент Франции Жак Ширак, советская и российская актриса, заслуженная артистка России Нина Гребешкова, российская фигуристка, двукратная чемпионка Европы в парном катании Мария Петрова.
2025
Новости
Какой сегодня праздник: 29 ноября

Что празднуют в России и в мире 29 ноября

00:00 29.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня празднуют Мостодень. В нашей стране отмечают День буквы "ё". В этот день в 1899 году был основан футбольный клуб "Барселона", а в 1929 впервые в истории человечества совершен полет над Южным полюсом. А еще в этот день родились российский хореограф и руководитель балета "Тодес" Алла Духова, российский актер Евгений Миронов.

Что празднуют в мире

Если вы живете в восточном Крыму или на западе Таманского полуострова, у вас есть все шансы провести сегодняшний день правильно: достаточно пересечь самый знаменитый российский мост – Крымский, который держат семь тысяч свай и 595 опор. Тем, кому не повезло оказаться рядом, придется найти любой другой. Все потому, что сегодня – Мостодень, когда принято восхищаться шедеврами мостостроения. Кстати, таких шедевров в мире много: например, самый высокий автомобильный мост в мире – Виадук Милло в Южной Франции, высотой в 343 метра. Сооружение на 37 метров выше Эйфелевой Башни, и всего чуть-чуть уступает знаменитой нью-йоркской башне Эмпайр Стейт Билдинг.
Собрались как-то Державин, Фонвизин, митрополит Гавриил и другие господа в ульяновском доме княжны Екатерины Дашковой, которая тогда директорствовала в Петербургской академии наук. Собрались, чтоб обсудить проект полного толкового славяно-российского словаря. А Екатерина Романовна взяла да и предложила новую букву. Идея всем понравилась. Это случилось 29 ноября 1783 года. С тех пор этот день считается Днем рождения буквы "ё". В 2007 году в Ульяновске даже установили памятник этой букве. Чему совершенно не удивились жители Новосибирска, у которых есть памятник букве "А", и вологодцы, которые намного раньше увековечили свое любимое "О".
Еще сегодня можно отметить Международный день солидарности с палестинским народом, День любителя острых ощущений, Международный день ягуара. Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана, Василия.

Знаменательные события

29 ноября – день рождения самого титулованного испанского футбольного клуба "Барселона", основанного в 1899 году.
29 ноября 1929 года американский авиатор Ричард Берд впервые в истории авиации совершил полет над Южным полюсом, стартовав с ледника Росса. Путь туда и обратно занял 18 часов 41 минуту. Кстати, до этого Берд летал и над Северным полюсом. Американцы гордились своим соотечественником почти так же, как мы Гагариным, а в 1930 году даже сняли о нем документальный фильм.

Кто родился в этот день

Свой 59-й день рождения сегодня празднует российский актер Евгений Миронов. Многочисленные роли в театре и кино – не единственное творчество в жизни артиста. Еще Евгений очень любит "творить на кухне", а в детстве даже придумал авторское блюдо под названием "каляка-маляка". И вот вам рецепт: обжариваем помидор, лук и морковку и заворачиваем все это в свиную шкурку. Миронов уверяет, что это вкусно.
Вряд ли такое калорийное угощение оценила бы российский хореограф и руководитель балета "Тодес" Алла Духова, которая сегодня тоже именинница.
Также в этот день родились экс-президент Франции Жак Ширак, советская и российская актриса, заслуженная артистка России Нина Гребешкова, российская фигуристка, двукратная чемпионка Европы в парном катании Мария Петрова.
 
