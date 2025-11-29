https://crimea.ria.ru/20251129/kak-izmenit-obschestvo-novaya-strategiya-gosudarstvennoy-natspolitiki-rossii-1151226697.html
Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России
Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России
Стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T21:34
2025-11-29T21:34
2025-11-29T21:34
радио "спутник в крыму"
россия
общество
мнения
политика
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100850/69/1008506989_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_359815bffa2d169ba67a01dff16ec0fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию принципиально новой сфере образования и воспитания граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Новая стратегия государственной национальной политики РФПрезидент РФ Владимир Путин 25 ноября 2025 года подписал указ "О стратегии государственной национальной политики" на грядущую десятилетку – период до 2036 года.В тексте указа, в частности, сказано, что защита новых регионов РФ от неонацистского киевского режима создала условия для их воссоединения с Россией, что вызвало патриотический подъем, и новая стратегия должна способствовать сохранению территориальной целостности государства и внутренней стабильности нашей многонациональной страны.Подчеркивается также, что проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными и новая стратегия призвана помочь решать вопросы в сфере межнациональных отношений в условиях непрекращающихся усилий недружественных стран по расколу российского общества.Заданы ориентирыПо словам Шевченко, эта стратегия дает нужные ориентиры, в соответствии с которыми будет развиваться страна в ближайшие десять лет."Сам документ не имеет прямого действия, но дает направление движения. Потом начинается этап его осмысления в обществе, в академических институтах, в правовых. Формируется определенное экспертное мнение и создаются подзаконные акты, отдельные законы, перестраиваются учебные программы. Вот это уже настоящая работа. И она ориентируется на стратегию национальной политики", – пояснил эксперт.Эксперты нового времениСреди главных задач, которые прежде всего предстоит решать нашей стране, следуя курсом новой Стратегии, станут борьба с неонацизмом и фальсификацией истории, считает Шевченко."Потому что история – наука, и там могут быть разные мнения. И как определить, где фальсификация исторического факта, а где частное мнение ученого на основании каких-то осуждений? Следовательно, нужно сформировать некий пул экспертов, которые будут оказывать помощь государственным органам – надзирающим, контролирующим", – сказал Шевченко.Он также обратил внимание на то, что в Стратегии закреплено понятие "Россия – государство-цивилизация" и идет речь об общероссийской идентичности."То есть речь не просто о европейской нации, а о цивилизационном пространстве и осознании в нем себя. Например, я не могу сказать, что я русский или я украинец – я славянин и позиционирую себя с Крымом. Крымский славянин – моя региональная идентичность. Но есть идентичность более высокого порядка – я принадлежу к русской цивилизации. Это более важно и значимо", – пояснил Шевченко.А, следовательно, и в этой в области образования и воспитания граждан потребуются эксперты, подчеркнул он.Таким образом, новая стратегия государственной национальной политики кратно повышает ценность экспертного сообщества в России, считает он.Эксперты нового времени будут "помогать разрешать очень многие тонкие вопросы", в частности, "как различить патриотизм – здоровое, хорошее чувство и гнусное чувство национализма"."Это тонкая грань, определить которую может только экспертное сообщество. Но эксперты не появляются из ниоткуда – их надо готовить", – сказал Шевченко.И добавил, что в связи с этим у него есть второй прогноз на десятилетие.На десятилетия впередПо словам Шевченко, у России есть советский опыт, который в чем-то может помочь решать принципиально новые задачи, в частности, воспитания крепкого, единого и целеустремленного российского общества."Конечно, опыт есть. Родившиеся в 1970-е, 1980-е годы, когда спрашивают, кто ты – русский, украинец, татарин, – чаще всего говорят: "Я советский человек, Homo soveticus", – отметил Шевчеко.Никаким законом нельзя заставить человека считать себя принадлежащим к той или иной нации или цивилизационному сообществу – этому может способствовать лишь создание специальной экосреды, и это еще одна задача государства в соответствии со Стратегией, сказал эксперт."То есть создается определенная информационная среда. Это могут быть мультики для детей, компьютерные игры для молодежи, любовные романы для домохозяек и прочее, где идеи общерусской идентичности мягко и ненавязчиво демонстрируются и убеждают", – сказал Шевченко.По словам эксперта, это работа не одного года и даже не одного десятилетия."Поэтому, когда говорю, что должна сформироваться линейка экспертов и настаиваю на основе философского и исторического образования по национальной политике, то имею в виду, что люди должны получить работу на десятилетия вперед. И это будет очень перспективная и очень нужная профессия", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали национальную идею РоссииУказ Путина об основах госполитики в области исторического просвещенияСколько россиян гордятся своим гражданством
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100850/69/1008506989_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7a2afa9890f3bfba656d119152ba2902.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, мнения, политика, закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым.
Стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию принципиально новой сфере образования и воспитания граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
Новая стратегия государственной национальной политики РФ
В тексте указа, в частности, сказано, что защита новых регионов РФ от неонацистского киевского режима создала условия для их воссоединения с Россией, что вызвало патриотический подъем, и новая стратегия должна способствовать сохранению территориальной целостности государства и внутренней стабильности нашей многонациональной страны.
Подчеркивается также, что проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными и новая стратегия призвана помочь решать вопросы в сфере межнациональных отношений в условиях непрекращающихся усилий недружественных стран по расколу российского общества.
Заданы ориентиры
По словам Шевченко, эта стратегия дает нужные ориентиры, в соответствии с которыми будет развиваться страна в ближайшие десять лет.
"Сам документ не имеет прямого действия, но дает направление движения. Потом начинается этап его осмысления в обществе, в академических институтах, в правовых. Формируется определенное экспертное мнение и создаются подзаконные акты, отдельные законы, перестраиваются учебные программы. Вот это уже настоящая работа. И она ориентируется на стратегию национальной политики", – пояснил эксперт.
Эксперты нового времени
Среди главных задач, которые прежде всего предстоит решать нашей стране, следуя курсом новой Стратегии, станут борьба с неонацизмом и фальсификацией истории, считает Шевченко.
"Потому что история – наука, и там могут быть разные мнения. И как определить, где фальсификация исторического факта, а где частное мнение ученого на основании каких-то осуждений? Следовательно, нужно сформировать некий пул экспертов, которые будут оказывать помощь государственным органам – надзирающим, контролирующим", – сказал Шевченко.
Он также обратил внимание на то, что в Стратегии закреплено понятие "Россия – государство-цивилизация" и идет речь об общероссийской идентичности.
"То есть речь не просто о европейской нации, а о цивилизационном пространстве и осознании в нем себя. Например, я не могу сказать, что я русский или я украинец – я славянин и позиционирую себя с Крымом. Крымский славянин – моя региональная идентичность. Но есть идентичность более высокого порядка – я принадлежу к русской цивилизации. Это более важно и значимо", – пояснил Шевченко.
А, следовательно, и в этой в области образования и воспитания граждан потребуются эксперты, подчеркнул он.
"Потому что как составить программу в детском садике по развитию российской идентичности или методичку для учителей средней школы? Как работать с новыми гражданами РФ, которые получают паспорта? Много вопросов, которые надо решать комплексно и системно, и для этого должен быть подготовлен специалист. Не просто медийщик, политолог или социальный психолог, а человек с пониманием базовых причин, а это философия и история", – приходит к выводу Шевченко.
Таким образом, новая стратегия государственной национальной политики кратно повышает ценность экспертного сообщества в России, считает он.
Эксперты нового времени будут "помогать разрешать очень многие тонкие вопросы", в частности, "как различить патриотизм – здоровое, хорошее чувство и гнусное чувство национализма".
"Это тонкая грань, определить которую может только экспертное сообщество. Но эксперты не появляются из ниоткуда – их надо готовить", – сказал Шевченко.
И добавил, что в связи с этим у него есть второй прогноз на десятилетие.
"В ближайшее время будут подготовлены образовательные программы для повышения квалификации, а позднее и полные линейки высшего образования таких экспертов в области национальной политики, денацификации, противодействия фальсификации истории", – считает он.
На десятилетия вперед
По словам Шевченко, у России есть советский опыт, который в чем-то может помочь решать принципиально новые задачи, в частности, воспитания крепкого, единого и целеустремленного российского общества.
"Конечно, опыт есть. Родившиеся в 1970-е, 1980-е годы, когда спрашивают, кто ты – русский, украинец, татарин, – чаще всего говорят: "Я советский человек, Homo soveticus", – отметил Шевчеко.
Никаким законом нельзя заставить человека считать себя принадлежащим к той или иной нации или цивилизационному сообществу – этому может способствовать лишь создание специальной экосреды, и это еще одна задача государства в соответствии со Стратегией, сказал эксперт.
"То есть создается определенная информационная среда. Это могут быть мультики для детей, компьютерные игры для молодежи, любовные романы для домохозяек и прочее, где идеи общерусской идентичности мягко и ненавязчиво демонстрируются и убеждают", – сказал Шевченко.
По словам эксперта, это работа не одного года и даже не одного десятилетия.
"Поэтому, когда говорю, что должна сформироваться линейка экспертов и настаиваю на основе философского и исторического образования по национальной политике, то имею в виду, что люди должны получить работу на десятилетия вперед. И это будет очень перспективная и очень нужная профессия", – заключил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: