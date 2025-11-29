Рейтинг@Mail.ru
Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России
Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России
Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России
Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России
Стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию...
2025-11-29
2025-11-29T21:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию принципиально новой сфере образования и воспитания граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Новая стратегия государственной национальной политики РФПрезидент РФ Владимир Путин 25 ноября 2025 года подписал указ "О стратегии государственной национальной политики" на грядущую десятилетку – период до 2036 года.В тексте указа, в частности, сказано, что защита новых регионов РФ от неонацистского киевского режима создала условия для их воссоединения с Россией, что вызвало патриотический подъем, и новая стратегия должна способствовать сохранению территориальной целостности государства и внутренней стабильности нашей многонациональной страны.Подчеркивается также, что проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными и новая стратегия призвана помочь решать вопросы в сфере межнациональных отношений в условиях непрекращающихся усилий недружественных стран по расколу российского общества.Заданы ориентирыПо словам Шевченко, эта стратегия дает нужные ориентиры, в соответствии с которыми будет развиваться страна в ближайшие десять лет."Сам документ не имеет прямого действия, но дает направление движения. Потом начинается этап его осмысления в обществе, в академических институтах, в правовых. Формируется определенное экспертное мнение и создаются подзаконные акты, отдельные законы, перестраиваются учебные программы. Вот это уже настоящая работа. И она ориентируется на стратегию национальной политики", – пояснил эксперт.Эксперты нового времениСреди главных задач, которые прежде всего предстоит решать нашей стране, следуя курсом новой Стратегии, станут борьба с неонацизмом и фальсификацией истории, считает Шевченко."Потому что история – наука, и там могут быть разные мнения. И как определить, где фальсификация исторического факта, а где частное мнение ученого на основании каких-то осуждений? Следовательно, нужно сформировать некий пул экспертов, которые будут оказывать помощь государственным органам – надзирающим, контролирующим", – сказал Шевченко.Он также обратил внимание на то, что в Стратегии закреплено понятие "Россия – государство-цивилизация" и идет речь об общероссийской идентичности."То есть речь не просто о европейской нации, а о цивилизационном пространстве и осознании в нем себя. Например, я не могу сказать, что я русский или я украинец – я славянин и позиционирую себя с Крымом. Крымский славянин – моя региональная идентичность. Но есть идентичность более высокого порядка – я принадлежу к русской цивилизации. Это более важно и значимо", – пояснил Шевченко.А, следовательно, и в этой в области образования и воспитания граждан потребуются эксперты, подчеркнул он.Таким образом, новая стратегия государственной национальной политики кратно повышает ценность экспертного сообщества в России, считает он.Эксперты нового времени будут "помогать разрешать очень многие тонкие вопросы", в частности, "как различить патриотизм – здоровое, хорошее чувство и гнусное чувство национализма"."Это тонкая грань, определить которую может только экспертное сообщество. Но эксперты не появляются из ниоткуда – их надо готовить", – сказал Шевченко.И добавил, что в связи с этим у него есть второй прогноз на десятилетие.На десятилетия впередПо словам Шевченко, у России есть советский опыт, который в чем-то может помочь решать принципиально новые задачи, в частности, воспитания крепкого, единого и целеустремленного российского общества."Конечно, опыт есть. Родившиеся в 1970-е, 1980-е годы, когда спрашивают, кто ты – русский, украинец, татарин, – чаще всего говорят: "Я советский человек, Homo soveticus", – отметил Шевчеко.Никаким законом нельзя заставить человека считать себя принадлежащим к той или иной нации или цивилизационному сообществу – этому может способствовать лишь создание специальной экосреды, и это еще одна задача государства в соответствии со Стратегией, сказал эксперт."То есть создается определенная информационная среда. Это могут быть мультики для детей, компьютерные игры для молодежи, любовные романы для домохозяек и прочее, где идеи общерусской идентичности мягко и ненавязчиво демонстрируются и убеждают", – сказал Шевченко.По словам эксперта, это работа не одного года и даже не одного десятилетия."Поэтому, когда говорю, что должна сформироваться линейка экспертов и настаиваю на основе философского и исторического образования по национальной политике, то имею в виду, что люди должны получить работу на десятилетия вперед. И это будет очень перспективная и очень нужная профессия", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали национальную идею РоссииУказ Путина об основах госполитики в области исторического просвещенияСколько россиян гордятся своим гражданством
Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России

Новая стратегия нацполитики России вернет лучшее из советских традиций - эксперт

21:34 29.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВиды Крыма. Балаклава
Виды Крыма. Балаклава - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию принципиально новой сфере образования и воспитания граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.

Новая стратегия государственной национальной политики РФ

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября 2025 года подписал указ "О стратегии государственной национальной политики" на грядущую десятилетку – период до 2036 года.
В тексте указа, в частности, сказано, что защита новых регионов РФ от неонацистского киевского режима создала условия для их воссоединения с Россией, что вызвало патриотический подъем, и новая стратегия должна способствовать сохранению территориальной целостности государства и внутренней стабильности нашей многонациональной страны.
Подчеркивается также, что проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными и новая стратегия призвана помочь решать вопросы в сфере межнациональных отношений в условиях непрекращающихся усилий недружественных стран по расколу российского общества.

Заданы ориентиры

По словам Шевченко, эта стратегия дает нужные ориентиры, в соответствии с которыми будет развиваться страна в ближайшие десять лет.
"Сам документ не имеет прямого действия, но дает направление движения. Потом начинается этап его осмысления в обществе, в академических институтах, в правовых. Формируется определенное экспертное мнение и создаются подзаконные акты, отдельные законы, перестраиваются учебные программы. Вот это уже настоящая работа. И она ориентируется на стратегию национальной политики", – пояснил эксперт.

Эксперты нового времени

Среди главных задач, которые прежде всего предстоит решать нашей стране, следуя курсом новой Стратегии, станут борьба с неонацизмом и фальсификацией истории, считает Шевченко.
"Потому что история – наука, и там могут быть разные мнения. И как определить, где фальсификация исторического факта, а где частное мнение ученого на основании каких-то осуждений? Следовательно, нужно сформировать некий пул экспертов, которые будут оказывать помощь государственным органам – надзирающим, контролирующим", – сказал Шевченко.
Он также обратил внимание на то, что в Стратегии закреплено понятие "Россия – государство-цивилизация" и идет речь об общероссийской идентичности.
"То есть речь не просто о европейской нации, а о цивилизационном пространстве и осознании в нем себя. Например, я не могу сказать, что я русский или я украинец – я славянин и позиционирую себя с Крымом. Крымский славянин – моя региональная идентичность. Но есть идентичность более высокого порядка – я принадлежу к русской цивилизации. Это более важно и значимо", – пояснил Шевченко.
А, следовательно, и в этой в области образования и воспитания граждан потребуются эксперты, подчеркнул он.
"Потому что как составить программу в детском садике по развитию российской идентичности или методичку для учителей средней школы? Как работать с новыми гражданами РФ, которые получают паспорта? Много вопросов, которые надо решать комплексно и системно, и для этого должен быть подготовлен специалист. Не просто медийщик, политолог или социальный психолог, а человек с пониманием базовых причин, а это философия и история", – приходит к выводу Шевченко.
Таким образом, новая стратегия государственной национальной политики кратно повышает ценность экспертного сообщества в России, считает он.
Эксперты нового времени будут "помогать разрешать очень многие тонкие вопросы", в частности, "как различить патриотизм – здоровое, хорошее чувство и гнусное чувство национализма".
"Это тонкая грань, определить которую может только экспертное сообщество. Но эксперты не появляются из ниоткуда – их надо готовить", – сказал Шевченко.
И добавил, что в связи с этим у него есть второй прогноз на десятилетие.
"В ближайшее время будут подготовлены образовательные программы для повышения квалификации, а позднее и полные линейки высшего образования таких экспертов в области национальной политики, денацификации, противодействия фальсификации истории", – считает он.

На десятилетия вперед

По словам Шевченко, у России есть советский опыт, который в чем-то может помочь решать принципиально новые задачи, в частности, воспитания крепкого, единого и целеустремленного российского общества.
"Конечно, опыт есть. Родившиеся в 1970-е, 1980-е годы, когда спрашивают, кто ты – русский, украинец, татарин, – чаще всего говорят: "Я советский человек, Homo soveticus", – отметил Шевчеко.
Никаким законом нельзя заставить человека считать себя принадлежащим к той или иной нации или цивилизационному сообществу – этому может способствовать лишь создание специальной экосреды, и это еще одна задача государства в соответствии со Стратегией, сказал эксперт.
"То есть создается определенная информационная среда. Это могут быть мультики для детей, компьютерные игры для молодежи, любовные романы для домохозяек и прочее, где идеи общерусской идентичности мягко и ненавязчиво демонстрируются и убеждают", – сказал Шевченко.
По словам эксперта, это работа не одного года и даже не одного десятилетия.
"Поэтому, когда говорю, что должна сформироваться линейка экспертов и настаиваю на основе философского и исторического образования по национальной политике, то имею в виду, что люди должны получить работу на десятилетия вперед. И это будет очень перспективная и очень нужная профессия", – заключил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму назвали национальную идею России
Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения
Сколько россиян гордятся своим гражданством
 
