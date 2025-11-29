https://crimea.ria.ru/20251129/kak-izmenit-obschestvo-novaya-strategiya-gosudarstvennoy-natspolitiki-rossii-1151226697.html

Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию принципиально новой сфере образования и воспитания граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Новая стратегия государственной национальной политики РФПрезидент РФ Владимир Путин 25 ноября 2025 года подписал указ "О стратегии государственной национальной политики" на грядущую десятилетку – период до 2036 года.В тексте указа, в частности, сказано, что защита новых регионов РФ от неонацистского киевского режима создала условия для их воссоединения с Россией, что вызвало патриотический подъем, и новая стратегия должна способствовать сохранению территориальной целостности государства и внутренней стабильности нашей многонациональной страны.Подчеркивается также, что проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными и новая стратегия призвана помочь решать вопросы в сфере межнациональных отношений в условиях непрекращающихся усилий недружественных стран по расколу российского общества.Заданы ориентирыПо словам Шевченко, эта стратегия дает нужные ориентиры, в соответствии с которыми будет развиваться страна в ближайшие десять лет."Сам документ не имеет прямого действия, но дает направление движения. Потом начинается этап его осмысления в обществе, в академических институтах, в правовых. Формируется определенное экспертное мнение и создаются подзаконные акты, отдельные законы, перестраиваются учебные программы. Вот это уже настоящая работа. И она ориентируется на стратегию национальной политики", – пояснил эксперт.Эксперты нового времениСреди главных задач, которые прежде всего предстоит решать нашей стране, следуя курсом новой Стратегии, станут борьба с неонацизмом и фальсификацией истории, считает Шевченко."Потому что история – наука, и там могут быть разные мнения. И как определить, где фальсификация исторического факта, а где частное мнение ученого на основании каких-то осуждений? Следовательно, нужно сформировать некий пул экспертов, которые будут оказывать помощь государственным органам – надзирающим, контролирующим", – сказал Шевченко.Он также обратил внимание на то, что в Стратегии закреплено понятие "Россия – государство-цивилизация" и идет речь об общероссийской идентичности."То есть речь не просто о европейской нации, а о цивилизационном пространстве и осознании в нем себя. Например, я не могу сказать, что я русский или я украинец – я славянин и позиционирую себя с Крымом. Крымский славянин – моя региональная идентичность. Но есть идентичность более высокого порядка – я принадлежу к русской цивилизации. Это более важно и значимо", – пояснил Шевченко.А, следовательно, и в этой в области образования и воспитания граждан потребуются эксперты, подчеркнул он.Таким образом, новая стратегия государственной национальной политики кратно повышает ценность экспертного сообщества в России, считает он.Эксперты нового времени будут "помогать разрешать очень многие тонкие вопросы", в частности, "как различить патриотизм – здоровое, хорошее чувство и гнусное чувство национализма"."Это тонкая грань, определить которую может только экспертное сообщество. Но эксперты не появляются из ниоткуда – их надо готовить", – сказал Шевченко.И добавил, что в связи с этим у него есть второй прогноз на десятилетие.На десятилетия впередПо словам Шевченко, у России есть советский опыт, который в чем-то может помочь решать принципиально новые задачи, в частности, воспитания крепкого, единого и целеустремленного российского общества."Конечно, опыт есть. Родившиеся в 1970-е, 1980-е годы, когда спрашивают, кто ты – русский, украинец, татарин, – чаще всего говорят: "Я советский человек, Homo soveticus", – отметил Шевчеко.Никаким законом нельзя заставить человека считать себя принадлежащим к той или иной нации или цивилизационному сообществу – этому может способствовать лишь создание специальной экосреды, и это еще одна задача государства в соответствии со Стратегией, сказал эксперт."То есть создается определенная информационная среда. Это могут быть мультики для детей, компьютерные игры для молодежи, любовные романы для домохозяек и прочее, где идеи общерусской идентичности мягко и ненавязчиво демонстрируются и убеждают", – сказал Шевченко.По словам эксперта, это работа не одного года и даже не одного десятилетия."Поэтому, когда говорю, что должна сформироваться линейка экспертов и настаиваю на основе философского и исторического образования по национальной политике, то имею в виду, что люди должны получить работу на десятилетия вперед. И это будет очень перспективная и очень нужная профессия", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали национальную идею РоссииУказ Путина об основах госполитики в области исторического просвещенияСколько россиян гордятся своим гражданством

россия, общество, мнения, политика, закон и право