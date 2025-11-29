https://crimea.ria.ru/20251129/granada-za-nas-zachem-ispantsy-ukhodili-v-krymskie-partizany-1151250771.html

Гранада за нас: зачем испанцы уходили в крымские партизаны

Гранада за нас: зачем испанцы уходили в крымские партизаны

2025-11-29T19:56

2025-11-29T19:56

2025-11-29T19:56

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151245285_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcaf8b69c46202eaa84109118d6b1b26.jpg

В окопах СВО на передовой вместе с нашими военными находятся добровольцы - из Кореи, Сербии, Италии, других стран. Они так же, как и наши воины восстанавливают мировую справедливость ценой своей крови и жизней. Так же происходило и 85 лет назад: испанцы-коммунисты не смогли остаться в стороне от Великой Отечественной войны. Они защищали и освобождали в том числе и Крым.С Пиренейского полуострова в СССРТакую преданность СССР можно объяснить не только идеей, но и огромной благодарностью испанцев советским людям. Мало того, что военные Красной Армии помогали им бороться против режима Франко, так с началом Гражданской войны в Союз стали прибывать испанские дети и взрослые – коммунисты, бегущие от расправы, и их семьи. К моменту начала Великой Отечественной войны в Советском Союзе находилось около трех тысяч испанских детей, почти 900 политэмигрантов, а также военные - 69 моряков и 157 курсантов-пилотов, прибывших на обучение в страну, активно строившую коммунизм. С началом Великой Отечественной испанцы не раздумывали: они вступили в ряды Красной Армии и стали первыми иностранцами – воинами Красной армии.В России хорошо известна история Героя СССР Рубена Ибарури, сына легендарной испанской коммунистки Долорес Ибарури. Он приобрел боевой опыт еще в Гражданской войне в Испании, а после падения Республиканского правительства смог приехать в СССР и пошел учиться военному делу. С первого дня Великой Отечественной войны Рубен сражался за свою новую родину, был ранен и снова ушел на фронт добровольцем. Погиб за страну Советов в боях под Сталинградом, его прах лежит в центре Волгограда – на площади Павших борцов.Небольшие группы испанцев сражались и в регулярных частях Красной Армии. Они служили артиллеристами, саперами, а испанские летчики участвовали в воздушных боях, защищая небо СССР. Известен также случай, когда самолеты под управлением испанцев прикрывали делегацию СССР во время перелета в Иран на важнейшую конференцию лидеров трех стран, которую потом назвали Тегеранской.Начало было положено под ХарьковомОпыт многих испанцев, уже имеющих за спиной месяцы партизанской и диверсионной борьбы, советское командование использовало в тылу врага. Осенью 1941 года при отходе советских войск из Харькова в городе осталась специальная группа под командованием полковника Ильи Старинова, который ранее воевал в Испании. В ее состав вошли 22 испанца – рабочих украинских предприятий – под руководством бывшего командира 14-го партизанского корпуса республиканской армии Доминго Унгрия Наварро. Бойцы с Пиренейского полуострова проходили подготовку, после чего их самолетами забрасывали в тыл врага — на Украину, в Белоруссию, на Северный Кавказ, в Крым.История многих испанцев-партизан тесно связана с Отдельной мотострелковой бригадой особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР. Она была создана в октябре 1941 года на базе Особой группы и дислоцировалась в Подмосковье. Бригада состояла из сотрудников госбезопасности, курсантов Высшей школы НКГБ-НКВД, спортсменов, студентов институтов физкультуры, спортивных обществ и эмигрантов-антифашистов: болгар, немцев, австрийцев, чехов, итальянцев, поляков и испанцев. Последних было 125 человек, причем шесть из них – женщины."Мины не оборонительное, а сугубо наступательное оружие! — убеждал я генерала. — Попадет ли в цель артиллерийский снаряд? Это еще не известно. А заложенная в нужном месте надежная мина бьет без промаха, и эффекта от ее взрыва гораздо больше. Одним снарядом батальон противника не уничтожишь, а мина, пустившая под откос железнодорожный состав, уничтожит и батальон, и его технику. Разве можно пренебрегать таким оружием?" - задается Старинов вопросом в мемуарах.В школе готовили радистов, снайперов, парашютистов. Мины и другие взрывные устройства по чертежам полковника Старинова создавались на предприятиях Ростова и Новочеркасска.Три испанских десантаБоевое крещение бригада приняла в битве за Москву, а в дальнейшем ее неуловимые бойцы наносили удары по коммуникациям противника в Калининградской области, лесах Белоруссии и Украины, в горах Северного Кавказа, на побережье Балтийского и Черного морей, на Кубани. Ими было пущено под откос более тысячи вражеских эшелонов, уничтожено на аэродромах более 50 самолетов, подорвано около 140 танков. В том числе такие отряды с 1943 года забрасывали и в Крым.На полуостров высадили три испанских группы. Одну – в конце февраля 1943 года в леса Крымского заповедника. Группой диверсантов командовал Касадо Ботиха Херонимо ("майор Костин"). Вместе с ним были Гарихо Вильяда Бальдомеро ("майор Баландин"), инструкторы Бен-Хамин Асунсьон и Рохелио Сомер.Группа доставила крымским партизанам в лес шесть грузовых парашютов со взрывчаткой, мины замедленного действия и другое необходимое снаряжение. Но главное – испанцы привезли и самих себя и свою квалификацию – и начали учить партизан.Один из лесных учебных полигонов располагался в Зуйских лесах, на нынешней Лопуховой поляне, которая ранее называлась также "испанской"."Там до сих пор сохранились три вырытых окопа. На этой поляне партизаны учились закладывать мины на специально принесенных и выложенных на земле рельсах", - рассказывает представитель РВИО в Ялте, директор "Крымского центра истории и культуры" Константин Попов.Он с детства увлекается историей, особенно партизанского движения, которая поразила его сочетанием героизма и трагичности, ходит в походы по крымским горам."Один раз мы были не месте, где десантировался Хоакин Фернандес Фейхоо, и мне мои товарищи по увлечению рассказали эту историю. Я домой вернулся из похода, и через пару дней на меня вышли потомки испанцев, чтобы я помог облагородить могилу испанского командира. То есть история с крымскими испанцами нашла меня сама", – рассказывает он об удивительных превратностях судьбы.Могила командира Хоакине Фернандесе Фейхоо ("майора Федорова") стоит в селе Краснолесье Симферопольского района. Это была вторая высадка испанских инструкторов. "Майор Федоров" десантировался, но был выдан немцам местными жителями. Отстреливался до последней пули, которую оставил себе. Но его бойцы, летевшие вместе с ним - Прието Монтеро Антонио, Гасулья Виналес Альфонсо и Фаустиньо Вильялобос Адан - смогли добраться до партизан.Жители Тавеля (сейчас село Краснолесье) похоронили испанца тайно, в сельском парке. И на время забыли о могиле. Ее в конце 1960-х годов нашли пионеры-следопыты. Родственники майора, живущие в СССР, опознали интернационалиста по пулевому ранению, полученному еще в Испании. В 1969-м году останки испанского воина перенесли на местное кладбище и захоронили с почестями. Много лет его потомки приезжали в Краснолесье к своему героическому отцу на могилу.Через восемь месяцев, в ноябре 1943 года, в Нижнегорском районе около села Шубино (в 1943 году – село Байгоджа) десантировался инструктор диверсант Хоакин Гомес и еще шестеро испанцев. Всего же группа насчитывала 11 человек – русских и испанцев. Вот их имена: Мигель Бойсо, майор Фусиманьо, Вадима Тарновский, Егор Кузакин, Алексей Кубашев, Хуан Арментерос, Родригес Бара, Луис Хосе, Педро Пенчало, Хосе Пераль и Хуан Поисо.Группы делали смешанными, потому что люди со смуглыми лицами в большом количестве вызвали бы массу вопросов и недоверие у местного населения, уверен Константин Попов.Диверсантов направили с целью найти полигон, где проводились испытания нового вооружения противника. Лишь на пятый день диверсанты смогли выйти на связь по рации и сообщили ценнейшие сведения о секретном полигоне фашистов и об уничтожении ею трех эшелонов. Второго сеанса связи так и не было. Уже после освобождения Крыма стало известно: разведчики были окружены, приняли неравный бой, в конце пошли на немцев врукопашную и погибли. Но переданные ими сведения позволили следующей группе минеров и разведчиков без потерь пробраться к секретному полигону и получить данные о вражеской новинке — самолете "Фокке-Вульф 190А".Еще по крайней мере один испанец помогал Крыму бороться с оккупантами: в составе действовавшей на территории полуострова группы "Соколы" разведотдела штаба Черноморского флота начальником связи был главный старшина Антонио Луиз. Он работал под Ялтой, близ кордона Красный камень.Всего за два первых месяца деятельности инструкторов, среди самого сложного периода в жизни крымских партизан – март и апрель 1943 г. – под руководством испанцев и обученные ими диверсанты-партизаны пустили под откос восемь эшелонов, а за период с конца 1941 по начало 1943 г.– четыре.Рассекретить архивыИспанцы пришли на помощь крымским партизанам в самое сложное время, и вместе с ними переживали его.Не особо известен и дальнейший боевой путь испанских бойцов. Но есть точная информация – испанские диверсанты помогали освобождать Польшу, Румынию и Чехословакию."Еще не все архивы открыты", - объясняет краевед Попов: "Ведь вклад испанцев в нашу Победу огромен", – убежден он.До сих пор обелиски с испанскими именами и красной звездой на верхушке разбросаны от Краснодарского края до Ленинградской области. Советское правительство достойно оценило подвиги героев – сотни испанцев удостоены орденов и медалей военных лет – от так называемых "солдатских" до звезд Героя СССР.26 июня 2003 года в Москве на Поклонной горе торжественно открыли памятник-часовню. На нем на русском и испанском языках написано: "Испанцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941–1945".17 ноября этого года на кордоне "Красный камень" Константин Попов и его соратники открыли мемориальную доску, посвященную испанским инструкторам из отряда ОМСБОН НКВД. Возможно, в скором времени еще один памятный знак появится в месте, где раньше лежали рельсы и гремели учебные взрывы – на Лопуховой поляне недалеко от истока горной реки Бурульчи. И, может быть, скоро откроют архивы, и мы узнаем больше о защитниках не своей, но любимой родины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героевКрымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в БахчисараеКрымская Троя: как партизан Шульц нашел Неаполь Скифский

2025

