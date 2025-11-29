Рейтинг@Mail.ru
Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/direktor-arteka-v-sevastopole-dal-sovet-molodezhi-1151293612.html
Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи
Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи
Молодым россиянам надо продолжать профессионально расти и прекращать сравнивать себя с иностранцами. Только в любви к себе как личности и части страны можно... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T21:11
2025-11-29T21:11
крым
мдц "артек"
молодежь
константин федоренко
мнения
общество
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148361122_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_214197410b4e378a178e6231b0def790.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Молодым россиянам надо продолжать профессионально расти и прекращать сравнивать себя с иностранцами. Только в любви к себе как личности и части страны можно сохранить суверенитет государства и самих себя. Об этом, выступая перед молодежью в рамках программы "Дня Артека" в Новом Херсонесе в Севастополе заявил директор МДЦ, председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко.Он призвал подрастающее поколение не ровняться на западные стереотипы и не зависеть от "иноземного мнения". "А мы все хотим кому-то понравиться, чтобы нас кто-то полюбил, оценил. Надо себя любить. И вот когда мы научимся любить себя – не эгоистично, не эгоцентрично, а бережно, созидая, работая над собой постоянно, – то и относиться другие к нам будут по-другому. Хотя, плевать, как относятся к нам", – заметил Федоренко.По мнению Федоренко, россиянам, прежде всего, следует думать о том, чтобы уметь коммуницировать между собой, внутри своей страны, при этом расти профессионально – в этом залог успеха каждого гражданина, общества и всей страны, уверен он.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Константин Федоренко сообщил, что "Артек" прежде всего работает для детей 89 субъектов России, но он всегда открыт и для международной составляющей.В субботу, 29 ноября, в Севастополе в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" проходит "День Артека". Главные гости – молодежь, школьники и студенты. О жизненных целях и перспективах, образовании, дружбе, патриотизме и всему тому, чему учит "Артек" уже 100 лет, ребятам рассказывают директор Международного детского центра "Артек" Федоренко, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семьяПосещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классовКакую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148361122_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2f9b0a7e5797c2ce7625236ffbe3aa61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мдц "артек", молодежь, константин федоренко, мнения, общество, севастополь
Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи

Директор "Артека" в Севастополе дал молодежи свой рецепт сохранения суверенитета России

21:11 29.11.2025
 
© Константин ФедоренкоМеждународный день дружбы в Артеке
Международный день дружбы в Артеке
© Константин Федоренко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Молодым россиянам надо продолжать профессионально расти и прекращать сравнивать себя с иностранцами. Только в любви к себе как личности и части страны можно сохранить суверенитет государства и самих себя. Об этом, выступая перед молодежью в рамках программы "Дня Артека" в Новом Херсонесе в Севастополе заявил директор МДЦ, председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко.
Он призвал подрастающее поколение не ровняться на западные стереотипы и не зависеть от "иноземного мнения".
"А мы все хотим кому-то понравиться, чтобы нас кто-то полюбил, оценил. Надо себя любить. И вот когда мы научимся любить себя – не эгоистично, не эгоцентрично, а бережно, созидая, работая над собой постоянно, – то и относиться другие к нам будут по-другому. Хотя, плевать, как относятся к нам", – заметил Федоренко.
По мнению Федоренко, россиянам, прежде всего, следует думать о том, чтобы уметь коммуницировать между собой, внутри своей страны, при этом расти профессионально – в этом залог успеха каждого гражданина, общества и всей страны, уверен он.

"Общение и профессиональный рост. Когда мы полюбим друг друга, и в профессиональном плане будем все расти, то сможем помочь государству и сохранить себя... Мы русские, и с нами Бог", - заключил он.

Ранее в комментарии РИА Новости Крым Константин Федоренко сообщил, что "Артек" прежде всего работает для детей 89 субъектов России, но он всегда открыт и для международной составляющей.
В субботу, 29 ноября, в Севастополе в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" проходит "День Артека". Главные гости – молодежь, школьники и студенты. О жизненных целях и перспективах, образовании, дружбе, патриотизме и всему тому, чему учит "Артек" уже 100 лет, ребятам рассказывают директор Международного детского центра "Артек" Федоренко, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья
Посещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов
Какую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"
 
КрымМДЦ "Артек"МолодежьКонстантин ФедоренкоМненияОбществоСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России
21:11Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи
20:55В Севастополе в четвертый раз остановили морской транспорт
20:39Танкер Virat буксируют к берегам Турции
20:12В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
19:56Гранада за нас: зачем испанцы уходили в крымские партизаны
19:37В Коктебеле поставили условия владельцам торговых объектов на набережной
19:25Рейд в Севастополе открыли
19:13Заявления Путина об СВО и изменение мирного плана США – топ недели
18:51В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме
18:33Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака
18:15Три беспилотника сбили над Крымом
18:04Крымский мост – обстановка с очередями к вечеру субботы
17:53Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов
17:36Ермак на передовой: как экс-глава офиса Зеленского будет "воевать" с РФ
17:21Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
17:05В Севастополе третий раз за день остановили морской транспорт
17:01В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома
16:48Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
16:31Какую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"
Лента новостейМолния