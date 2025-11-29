https://crimea.ria.ru/20251129/direktor-arteka-v-sevastopole-dal-sovet-molodezhi-1151293612.html

Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи

29.11.2025

Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи

Молодым россиянам надо продолжать профессионально расти и прекращать сравнивать себя с иностранцами. Только в любви к себе как личности и части страны можно...

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Молодым россиянам надо продолжать профессионально расти и прекращать сравнивать себя с иностранцами. Только в любви к себе как личности и части страны можно сохранить суверенитет государства и самих себя. Об этом, выступая перед молодежью в рамках программы "Дня Артека" в Новом Херсонесе в Севастополе заявил директор МДЦ, председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко.Он призвал подрастающее поколение не ровняться на западные стереотипы и не зависеть от "иноземного мнения". "А мы все хотим кому-то понравиться, чтобы нас кто-то полюбил, оценил. Надо себя любить. И вот когда мы научимся любить себя – не эгоистично, не эгоцентрично, а бережно, созидая, работая над собой постоянно, – то и относиться другие к нам будут по-другому. Хотя, плевать, как относятся к нам", – заметил Федоренко.По мнению Федоренко, россиянам, прежде всего, следует думать о том, чтобы уметь коммуницировать между собой, внутри своей страны, при этом расти профессионально – в этом залог успеха каждого гражданина, общества и всей страны, уверен он.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Константин Федоренко сообщил, что "Артек" прежде всего работает для детей 89 субъектов России, но он всегда открыт и для международной составляющей.В субботу, 29 ноября, в Севастополе в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" проходит "День Артека". Главные гости – молодежь, школьники и студенты. О жизненных целях и перспективах, образовании, дружбе, патриотизме и всему тому, чему учит "Артек" уже 100 лет, ребятам рассказывают директор Международного детского центра "Артек" Федоренко, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семьяПосещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классовКакую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"

