"День Артека" начался в "Новом Херсонесе" в Севастополе

"День Артека" начался в "Новом Херсонесе" в Севастополе

В Новом Херсонесе в Севастополе стартовал "День Артека", сообщает наш корреспондент.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Новом Херсонесе в Севастополе стартовал "День Артека", сообщает наш корреспондент.Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" сегодня принимает сотни юных гостей. Весь субботний день их ждет насыщенная образовательная, культурная и духовная программа. Главные гости – дети и подростки.Встреча не случайно проходит в месте, где начиналась история российской государственности, и теперь "Новый Херсонес" продолжает миссию просвещения и единства через работу с молодежью, отмечают организаторы мероприятия.В рамках масштабной программы, подготовленной совместно с Молодежным центром "Точка опоры", гости "Нового Херсонеса" в течение дня смогут побывать на службе в Свято-Владимирского соборе, послушать лекции, подискутировать, поучаствовать в тренинигах и, конечно, поиграть.Помочь погрузиться в большой и дружный артековский мир ребятам помогают директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

