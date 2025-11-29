"День Артека" начался в "Новом Херсонесе" в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20251129/den-arteka-nachalsya-v-novom-khersonese-v-sevastopole-1151284073.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Новом Херсонесе в Севастополе стартовал "День Артека", сообщает наш корреспондент.Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" сегодня принимает сотни юных гостей. Весь субботний день их ждет насыщенная образовательная, культурная и духовная программа. Главные гости – дети и подростки.Встреча не случайно проходит в месте, где начиналась история российской государственности, и теперь "Новый Херсонес" продолжает миссию просвещения и единства через работу с молодежью, отмечают организаторы мероприятия.В рамках масштабной программы, подготовленной совместно с Молодежным центром "Точка опоры", гости "Нового Херсонеса" в течение дня смогут побывать на службе в Свято-Владимирского соборе, послушать лекции, подискутировать, поучаствовать в тренинигах и, конечно, поиграть.Помочь погрузиться в большой и дружный артековский мир ребятам помогают директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
