Армия России наступает: ВСУ потеряли более 1200 боевиков за сутки

Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили 1255 военнослужащих, 10 танков и других боевых... РИА Новости Крым, 29.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили 1255 военнослужащих, 10 танков и других боевых бронированных машин и около 60 единиц военной автотехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении разгромлены подразделения противника в районах пяти сел и города Харьков. Украинская армия потеряла до 125 боевиков, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и разбили формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, девять станций РЭБ и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР. Противник потерял более 220 солдат, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, четыре склада материальных средств и горючего.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, разгромив украинские формирования в районах семи населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области.В Красноармейске российские бойцы успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку населенного пункта Ровное. Отражены девять атак подразделений ВСУ из района с целью деблокирования окруженных формирований. В Димитрове штурмовые отряды продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих и пикап.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Разбиты подразделения ВСУ в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Украинская армия потеряла до 180 боевиков, четыре автомобиля и три склада материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли удары по противнику в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 40 боевиков, бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационная станция и станция РЭБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин

