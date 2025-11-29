Рейтинг@Mail.ru
11 беспилотников ВСУ сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 29.11.2025
11 беспилотников ВСУ сбили над Черным морем
11 беспилотников ВСУ сбили над Черным морем
Вечером в субботу над Черным морем силы противовоздушной обороны России сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141578245_0:48:675:429_1920x0_80_0_0_b66e598ccea1a3b0480bdaa0a0049cb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в субботу над Черным морем силы противовоздушной обороны России сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что третья за день атака была отражена в период с 18:00 до 23:00.Кроме того, еще восемь дронов сбили над территорией Белгородской области, по одному – над Орловской и Ростовской областями. В общей сложности над Россией за пять часов уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.В течение дня над Крымом были обнаружены и сбиты три вражеских БПЛА.Ночью 29 ноября из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. На территории вспыхнул пожар, который ликвидировали днем. Пострадавших нет.Кроме того, в ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.Всего в течение ночи над Крымом, Азовским морем и еще 11 регионами России уничтожили 103 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), черное море, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, пво, атаки всу, белгородская область, ростовская область, орловская область, новости крыма, срочные новости крыма, новости, новости сво
23:16 29.11.2025 (обновлено: 23:22 29.11.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в субботу над Черным морем силы противовоздушной обороны России сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что третья за день атака была отражена в период с 18:00 до 23:00.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Кроме того, еще восемь дронов сбили над территорией Белгородской области, по одному – над Орловской и Ростовской областями. В общей сложности над Россией за пять часов уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.
В течение дня над Крымом были обнаружены и сбиты три вражеских БПЛА.
Ночью 29 ноября из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. На территории вспыхнул пожар, который ликвидировали днем. Пострадавших нет.
Кроме того, в ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
Всего в течение ночи над Крымом, Азовским морем и еще 11 регионами России уничтожили 103 вражеских БПЛА.
