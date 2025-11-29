11 беспилотников ВСУ сбили над Черным морем

https://crimea.ria.ru/20251129/11-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-chernym-morem-1151297096.html

Вечером в субботу над Черным морем силы противовоздушной обороны России сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в субботу над Черным морем силы противовоздушной обороны России сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что третья за день атака была отражена в период с 18:00 до 23:00.Кроме того, еще восемь дронов сбили над территорией Белгородской области, по одному – над Орловской и Ростовской областями. В общей сложности над Россией за пять часов уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.В течение дня над Крымом были обнаружены и сбиты три вражеских БПЛА.Ночью 29 ноября из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. На территории вспыхнул пожар, который ликвидировали днем. Пострадавших нет.Кроме того, в ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.Всего в течение ночи над Крымом, Азовским морем и еще 11 регионами России уничтожили 103 вражеских БПЛА.

