Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области
Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Драгунское Белгородской области, в результате удара погибла женщина и ранен пятилетний ребенок. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Драгунское Белгородской области, в результате удара погибла женщина и ранен пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе в результате атак беспилотников загорелись частный дом и оборудование на территории одного из объектов. Пожарные расчеты тушат возгорание.На минувшей неделе боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, в результате погибла супружеская пара. Их четырехлетний сын получил тяжелые ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область
белгородская область
Новости
19:48 28.11.2025
 
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Драгунское Белгородской области, в результате удара погибла женщина и ранен пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Драгунское Белгородского округа от удара беспилотника по частному дому погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования ее родным и близким... Ранен 5-летний ребенок. Мальчика с ожогами лица и тела бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, в селе в результате атак беспилотников загорелись частный дом и оборудование на территории одного из объектов. Пожарные расчеты тушат возгорание.
На минувшей неделе боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, в результате погибла супружеская пара. Их четырехлетний сын получил тяжелые ранения.
