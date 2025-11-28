https://crimea.ria.ru/20251128/zhenschina-pogibla-i-ranen-rebenok-pri-atake-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1151276775.html
Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области
Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Драгунское Белгородской области, в результате удара погибла женщина и ранен пятилетний ребенок. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T19:48
2025-11-28T19:48
2025-11-28T19:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Драгунское Белгородской области, в результате удара погибла женщина и ранен пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе в результате атак беспилотников загорелись частный дом и оборудование на территории одного из объектов. Пожарные расчеты тушат возгорание.На минувшей неделе боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, в результате погибла супружеская пара. Их четырехлетний сын получил тяжелые ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область
Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области
Дрон ВСУ ударил по дому в Белгородской области – погибла женщина и ранен 5-летний ребенок