ВТБ определил ключевые тренды банковских программ лояльности

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Эксперты ВТБ определили три тренда, которые станут ключевыми в программах лояльности в 2026 году – банки будут менять подходы к начислению кешбэка, переходя к более персонализированным и экономически эффективным моделям, ориентированным на лояльных и транзакционно активных клиентов, сообщил в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.По прогнозам кредитного учреждения, за 2025 год банки начислят клиентам от 450 до 500 миллиардов рублей кешбэка.Персонализация в программах лояльности выйдет на другой уровень. Банки активно внедряют модели машинного обучения, которые анализируют широкий спектр данных клиента: его транзакционную активность, финансовые привычки и периодичность трат. Эти данные позволяют оперативно подбирать наиболее релевантные категории и размер кешбэка.На смену универсальным категориям и одинаковым процентам кешбэка приходят предложения, основанные на оценке общей доходности клиента для банка. Если клиент активно пользуется продуктами банка – получает зарплату, копит, инвестирует или оформляет кредитные продукты, – он может рассчитывать на дополнительные категории и повышенный кешбэк. Такой подход позволяет поощрять наиболее ценную для банка аудиторию и строить взаимовыгодные отношения.Банки уже не первый год используют игровые механики для повышения вовлеченности клиентов, а в следующем году этот тренд только усилится. Игроки рынка будут использовать геймификацию для удержания наиболее лояльных клиентов и предлагать не только категории кешбэка, но и специальные предложения от партнеров."Клиентские предпочтения меняются – пользователи программ лояльности ждут не просто кешбэк, а индивидуальный подход и новые предложения. Сегодня выигрывает тот банк, который умеет быть на шаг впереди, понимать мотивы клиента и действовать точечно. Персонализация становится стратегией долгосрочных отношений – именно она задаст направление развития лояльности в следующем году", – приводит пресс-служба банка слова Брейтенбихера.

2025

