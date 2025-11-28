https://crimea.ria.ru/20251128/vengriya-prodolzhaet-sotrudnichestvo-s-rf-vopreki-davleniyu--orban-1151255673.html
Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан
Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан
Венгрия не поддалась на внешнее давление и продолжает развитие сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ
Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан
Венгрия не поддалась внешнему давлению и продолжает взаимодействие с РФ – Орбан
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Венгрия не поддалась на внешнее давление и продолжает развитие сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы реализуем суверенный курс внешней политики. Мы последовательны в нашей линии на российском направлении. Между нами действует сотрудничество в важных областях. Мы не поддались на внешнее давление и не прекратили взаимодействие ни в одной из этих важных областей", - сказал он.
Орбан напомнил, что нынешняя встреча с российским лидером – уже 14-я по счету.
"Думаю, что с поправкой на текущий исторический момент мы действительно очень много сделали для развития взаимодействия между нашими народами. И искренне надеюсь, что мы еще многое сделаем", - отметил он.
Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Москва знает взвешенную позицию венгерского премьера по украинскому вопросу.
"Сегодня они (отношения России и Венгрии - ред.) основаны на самом лучшем из того, что было в наших отношениях, и на прагматизме, прагматичном подходе к развитию двусторонних связей", - сказал российский лидер.
Путин констатировал, что за прошлый год в двусторонних отношениях произошло снижение товарооборота на 23%, прежде всего, из-за внешних ограничений.
"Но тем не менее у нас есть и хорошие перспективы. В этом году мы отмечаем некоторый рост - небольшой, скромный, но все-таки семь с лишним процентов", - заметил президент РФ.
В Кремле в пятницу проходит встреча Владимира Путина и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С российской стороны в беседе участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер РФ Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков. С венгерской – министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар, главный советник премьер-министра Венгрии по вопросам национальной безопасности Марцел Биро.
