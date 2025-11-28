https://crimea.ria.ru/20251128/vengriya-prodolzhaet-sotrudnichestvo-s-rf-vopreki-davleniyu--orban-1151255673.html

Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан

Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан

Венгрия не поддалась на внешнее давление и продолжает развитие сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T14:17

2025-11-28T14:17

2025-11-28T14:17

виктор орбан

венгрия

политика

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d9bf3f1a5d94a1da18b8fe2a65676b49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Венгрия не поддалась на внешнее давление и продолжает развитие сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Орбан напомнил, что нынешняя встреча с российским лидером – уже 14-я по счету."Думаю, что с поправкой на текущий исторический момент мы действительно очень много сделали для развития взаимодействия между нашими народами. И искренне надеюсь, что мы еще многое сделаем", - отметил он.Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Москва знает взвешенную позицию венгерского премьера по украинскому вопросу.Путин констатировал, что за прошлый год в двусторонних отношениях произошло снижение товарооборота на 23%, прежде всего, из-за внешних ограничений."Но тем не менее у нас есть и хорошие перспективы. В этом году мы отмечаем некоторый рост - небольшой, скромный, но все-таки семь с лишним процентов", - заметил президент РФ.В Кремле в пятницу проходит встреча Владимира Путина и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С российской стороны в беседе участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер РФ Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков. С венгерской – министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар, главный советник премьер-министра Венгрии по вопросам национальной безопасности Марцел Биро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США передали России основные параметры мирного плана по Украине "Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин

https://crimea.ria.ru/20251128/vengriya-gotova-obespechit-ploschadku-dlya-peregovorov-po-ukraine--orban-1151254954.html

венгрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, венгрия, политика, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, владимир путин (политик)