Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан
Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность предоставить Будапешт в качестве площадки для... РИА Новости Крым, 28.11.2025
Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан

Орбан на встрече с Путиным предложил Венгрию как площадку для переговоров по Украине

14:09 28.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность предоставить Будапешт в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию.
"Наша сегодняшняя встреча дает возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров. Мы готовы оказывать содействовать успешному завершению этого процесса", - сказал Орбан.
Он также отметил, что Венгрия заинтересована в мире и искренне надеется на то, что недавно обнародованные мирные инициативы приведут к урегулированию кризиса.
Владимир Путин заявил, что был бы рад проведению его встречи с президентом США Дональдом Трампом именно в Будапеште, если стороны об этом договорятся.
"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду тоже этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие", - сказал российский лидер.
Он также напомнил, что инициатива провести российско-американский саммит именно в Будапеште исходила от Дональда Трампа.
В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку на данном этапе они не достигнут нужной цели. При том он подчеркнул, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине и намерен встретиться с российским коллегой в ближайшем будущем.
