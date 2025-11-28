https://crimea.ria.ru/20251128/vengriya-gotova-obespechit-ploschadku-dlya-peregovorov-po-ukraine--orban-1151254954.html

Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность предоставить Будапешт в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию."Наша сегодняшняя встреча дает возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров. Мы готовы оказывать содействовать успешному завершению этого процесса", - сказал Орбан.Он также отметил, что Венгрия заинтересована в мире и искренне надеется на то, что недавно обнародованные мирные инициативы приведут к урегулированию кризиса.Владимир Путин заявил, что был бы рад проведению его встречи с президентом США Дональдом Трампом именно в Будапеште, если стороны об этом договорятся.Он также напомнил, что инициатива провести российско-американский саммит именно в Будапеште исходила от Дональда Трампа.В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку на данном этапе они не достигнут нужной цели. При том он подчеркнул, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине и намерен встретиться с российским коллегой в ближайшем будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США передали России основные параметры мирного плана по Украине "Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин

