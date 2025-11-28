https://crimea.ria.ru/20251128/v-tsentre-simferopolya-perekroyut-ulitsu-1151242685.html
В центре Симферополя перекроют улицу
В Симферополе на улице Куйбышева в пятницу с 10 утра до 15 часов дня ограничат движение автотранспорта, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T09:28
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360596_0:3:3635:2048_1920x0_80_0_0_b6507e290dad88ff7287f54312d1b90c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Куйбышева в пятницу с 10 утра до 15 часов дня ограничат движение автотранспорта, сообщают в администрации города.Гостей и жителей города просят учитывать изменения движения при планировании маршрута.Ранее сообщалось, что на участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут ученияОткроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 годуБез паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя
