Рейтинг@Mail.ru
В центре Симферополя перекроют улицу - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251128/v-tsentre-simferopolya-perekroyut-ulitsu-1151242685.html
В центре Симферополя перекроют улицу
В центре Симферополя перекроют улицу - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В центре Симферополя перекроют улицу
В Симферополе на улице Куйбышева в пятницу с 10 утра до 15 часов дня ограничат движение автотранспорта, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T09:28
2025-11-28T09:28
ситуация на дорогах крыма
симферополь
ограничение движения
транспорт
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360596_0:3:3635:2048_1920x0_80_0_0_b6507e290dad88ff7287f54312d1b90c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Куйбышева в пятницу с 10 утра до 15 часов дня ограничат движение автотранспорта, сообщают в администрации города.Гостей и жителей города просят учитывать изменения движения при планировании маршрута.Ранее сообщалось, что на участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут ученияОткроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 годуБез паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360596_904:0:3635:2048_1920x0_80_0_0_efbc1e3368385621e400c80e2876e0e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, ограничение движения, транспорт, новости крыма, крым
В центре Симферополя перекроют улицу

На улице Куйбышева в Симферополе ограничат движение

09:28 28.11.2025
 
Дорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Куйбышева в пятницу с 10 утра до 15 часов дня ограничат движение автотранспорта, сообщают в администрации города.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 10:00 до 15:00 28 ноября 2025 года будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Куйбышева (от площади Веры Роик до ул. Фруктовая)", – говорится в публикации.
© Администрация СимферополяВ Симферополе ограничат движение на участке улицы Куйбышева
В Симферополе ограничат движение на участке улицы Куйбышева
© Администрация Симферополя
В Симферополе ограничат движение на участке улицы Куйбышева
Гостей и жителей города просят учитывать изменения движения при планировании маршрута.
Ранее сообщалось, что на участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
Откроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 году
Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя
 
Ситуация на дорогах КрымаСимферопольОграничение движенияТранспортНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44США передали России основные параметры мирного плана по Украине
11:34Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура
11:18Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья
10:53Единый облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова
10:39Севастопольцу грозит срок за незаконное хранение "Макарова" с патронами
10:14Как медикам Крыма помогает искусственный интеллект
10:02Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек 0:58
09:32НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
09:28В центре Симферополя перекроют улицу
09:20Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным
08:44Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину
08:31Названы популярные у абитуриентов колледжей и техникумов специальности
08:13Как проходит в Крыму отопительный сезон в рекордно теплую осень
07:49Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отелях
07:3841 дрон ВСУ сбит над Крымом и Черным морем и 95 над другими регионами РФ
07:16В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома
07:03После атаки возле Белого дома сотрудница нацгвардии скончалась - Трамп
06:4540 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост
06:06Что будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДС
00:01Погода в Крыму в пятницу
Лента новостейМолния