https://crimea.ria.ru/20251128/v-sochi-obyavlena-ugroza-ataki-bpla---detey-prosyat-ostavit-doma-1151241635.html

В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома

В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома - РИА Новости Крым, 28.11.2025

В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома

Глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА. Об этом он написал в пятницу утром в своем... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T07:16

2025-11-28T07:16

2025-11-28T07:16

новости

сочи

безопасность

fpv-дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_8d5c109541a63aaade81b2e9ac3dd814.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА. Об этом он написал в пятницу утром в своем Telegram-канале.Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности и только затем выходить на улицу, добавил Прошунин, уточнив, что это же это касается и студентов."Важно принять все меры для обеспечения безопасности", - напомнил он.Накануне четыре частных дома и коммерческий объект были повреждены в Славянском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских дронов. Силы противовоздушной обороны России в первой половине дня в четверг перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников, в том числе один над Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России теснит врага в ДонбассеФигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуПять украинских беспилотников сбили над Черным морем

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сочи, безопасность, fpv-дроны