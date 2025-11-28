Рейтинг@Mail.ru
В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома
В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома
Глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА. Об этом он написал в пятницу утром в своем... РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА. Об этом он написал в пятницу утром в своем Telegram-канале.Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности и только затем выходить на улицу, добавил Прошунин, уточнив, что это же это касается и студентов."Важно принять все меры для обеспечения безопасности", - напомнил он.Накануне четыре частных дома и коммерческий объект были повреждены в Славянском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских дронов. Силы противовоздушной обороны России в первой половине дня в четверг перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников, в том числе один над Азовским морем.
В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома

Власти Сочи призвали не отправлять детей на занятия в школы и детсады из-за атаки БПЛА

07:16 28.11.2025
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА. Об этом он написал в пятницу утром в своем Telegram-канале.
"Уважаемые сочинцы, звучат сирены. Напоминаю, что в детских садах и школах принимают детей, в учебных учреждениях есть безопасные места, руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки. Но если ваши дети еще находятся дома — не отправляйте их на занятия", - написал он.
Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности и только затем выходить на улицу, добавил Прошунин, уточнив, что это же это касается и студентов.
"Важно принять все меры для обеспечения безопасности", - напомнил он.
Накануне четыре частных дома и коммерческий объект были повреждены в Славянском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских дронов. Силы противовоздушной обороны России в первой половине дня в четверг перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников, в том числе один над Азовским морем.
Новости СВО: армия России теснит врага в Донбассе
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
 
