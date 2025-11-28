https://crimea.ria.ru/20251128/v-rossii-vveli-novye-lgoty-dlya-rozhdennykh-s-pomoschyu-eko-1151279980.html

В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО

В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО - РИА Новости Крым, 28.11.2025

В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает в России новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО. Соответствующий... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T23:23

2025-11-28T23:23

2025-11-28T23:23

россия

закон и право

владимир путин (политик)

программа эко

рождаемость

соцзащита

пенсия

дети

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1a/1118770150_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_ca2bedeef9b4eba4bd39de2f59bfc918.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает в России новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Это новая мера. Прежде страховая пенсия по потере кормильца была положена детям умерших родителей, если они были у них на иждивении, а законодательство предполагало иждивение несовершеннолетних детей автоматически, однако дети, рожденные спустя 300 дней после смерти отца, формально никогда не состояли на иждивении.Основанием для такой пенсии становится рождение ребенка по истечение 300 дней со дня смерти лица, которое являлось супругом их матери, выразило при жизни намерение иметь детей и отцовство которого установлено в судебном порядке.Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 11 февраля 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, закон и право, владимир путин (политик), программа эко, рождаемость, соцзащита, пенсия, дети, общество, новости