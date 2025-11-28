https://crimea.ria.ru/20251128/v-rossii-vveli-novye-lgoty-dlya-rozhdennykh-s-pomoschyu-eko-1151279980.html
В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО
В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает в России новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО. Соответствующий... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T23:23
2025-11-28T23:23
2025-11-28T23:23
россия
закон и право
владимир путин (политик)
программа эко
рождаемость
соцзащита
пенсия
дети
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1a/1118770150_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_ca2bedeef9b4eba4bd39de2f59bfc918.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает в России новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Это новая мера. Прежде страховая пенсия по потере кормильца была положена детям умерших родителей, если они были у них на иждивении, а законодательство предполагало иждивение несовершеннолетних детей автоматически, однако дети, рожденные спустя 300 дней после смерти отца, формально никогда не состояли на иждивении.Основанием для такой пенсии становится рождение ребенка по истечение 300 дней со дня смерти лица, которое являлось супругом их матери, выразило при жизни намерение иметь детей и отцовство которого установлено в судебном порядке.Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 11 февраля 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1a/1118770150_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_03ebeb7b210c4d6a7e96fcc06f456cd7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, закон и право, владимир путин (политик), программа эко, рождаемость, соцзащита, пенсия, дети, общество, новости
В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО
Путин подписал закон о социальной пенсии рожденным с помощью ЭКО детям
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает в России новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает выплату пенсии рожденным при помощи ЭКО по истечении 300 дней после смерти отца, отцовство которого подтверждено судом.
Это новая мера. Прежде страховая пенсия по потере кормильца была положена детям умерших родителей, если они были у них на иждивении, а законодательство предполагало иждивение несовершеннолетних детей автоматически, однако дети, рожденные спустя 300 дней после смерти отца, формально никогда не состояли на иждивении.
Принятая норма вводит новый вид социальной пенсии для таких детей - аналогичную по условиям и объему с пенсией детям, родители которых неизвестны.
Основанием для такой пенсии становится рождение ребенка по истечение 300 дней со дня смерти лица, которое являлось супругом их матери, выразило при жизни намерение иметь детей и отцовство которого установлено в судебном порядке.
Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 11 февраля 2025 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.