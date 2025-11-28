https://crimea.ria.ru/20251128/v-krymu-ustanovili-den-pamyati-zhiteley-sozhzhennykh-natsistami-sel--1151251338.html

В Крыму установили День памяти жителей сожженных нацистами сел

В Крыму установили День памяти жителей сожженных нацистами сел - РИА Новости Крым, 28.11.2025

В Крыму установили День памяти жителей сожженных нацистами сел

Парламент Крыма установил новую памятную дату 13 декабря - День памяти сожженных и уничтоженных сел в годы нацистской оккупации полуострова. Соответствующий... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T13:14

2025-11-28T13:14

2025-11-28T13:14

крым

новости крыма

фашизм

крым в великой отечественной войне

память

праздники и памятные даты

государственный совет рк (госсовет)

владимир бобков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150904789_0:165:3001:1853_1920x0_80_0_0_952c6bd290b31866452a103810e85efa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Парламент Крыма установил новую памятную дату 13 декабря - День памяти сожженных и уничтоженных сел в годы нацистской оккупации полуострова. Соответствующий закон принят на сессии Госсовета республики в пятницу, передает корреспондент РИА Новости Крым. Как отметил председатель комитета Госсовета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков, согласно материалам Крымской республиканской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, на территории Крыма в годы оккупации было уничтожено 127 населенных пунктов. При этом последние научные исследования доказывают, что их количество превышало 150. По словам Бобкова, трагедия крымских сел разворачивалась в несколько этапов. Наиболее масштабный из них пришелся на декабрь 1943 - январь 1944 годов. В основном разорению и уничтожению подвергались населенные пункты, расположенные в прилесной зоне и в горной части Крыма. В это же время уничтожались населенные пункты на Керченском полуострове и в районе Перекопского перешейка. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиковКрымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в БахчисараеУничтожение без выстрелов: в Крыму вышла книга об ужасах концлагерей

https://crimea.ria.ru/20250506/nazvano-chislo-unichtozhennykh-fashistami-sovetskikh-voennoplennykh-v-krymu-1146246870.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, фашизм, крым в великой отечественной войне, память, праздники и памятные даты, государственный совет рк (госсовет), владимир бобков