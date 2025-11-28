https://crimea.ria.ru/20251128/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-tumana-1151277167.html

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана

Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 29 ноября из-за тумана при видимости 200-500 метров. об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 28.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 29 ноября из-за тумана при видимости 200-500 метров. об этом сообщает республиканский главк МЧС.Спасатели предупреждают о возможном увеличении количества ДТП, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения автотранспорта, особенно на участках горных перевалов.МЧС рекомендует крымчанам и гостям полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами.Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

