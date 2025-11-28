https://crimea.ria.ru/20251128/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-tumana-1151277167.html
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 29 ноября из-за тумана при видимости 200-500 метров. об этом сообщает республиканский главк МЧС.Спасатели предупреждают о возможном увеличении количества ДТП, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения автотранспорта, особенно на участках горных перевалов.МЧС рекомендует крымчанам и гостям полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами.Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 29 ноября из-за тумана при видимости 200-500 метров. об этом сообщает республиканский главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 29 ноября в г. Симферополе ожидается туман при видимости 200-500 метров", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о возможном увеличении количества ДТП, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения автотранспорта, особенно на участках горных перевалов.
МЧС рекомендует крымчанам и гостям полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами.
Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
