В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251128/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-tumana-1151277167.html
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 29 ноября из-за тумана при видимости 200-500 метров. об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T20:13
2025-11-28T20:13
ситуация на дорогах крыма
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
крымский гидрометцентр
погода
погода в крыму
безопасность
автомобиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 29 ноября из-за тумана при видимости 200-500 метров. об этом сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости Крым
Новости
штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, безопасность, автомобиль
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за тумана при видимости 200-500 метров

20:13 28.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 29 ноября из-за тумана при видимости 200-500 метров. об этом сообщает республиканский главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 29 ноября в г. Симферополе ожидается туман при видимости 200-500 метров", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о возможном увеличении количества ДТП, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения автотранспорта, особенно на участках горных перевалов.
МЧС рекомендует крымчанам и гостям полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами.
Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаШтормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымский гидрометцентрПогодаПогода в КрымуБезопасностьАвтомобиль
 
